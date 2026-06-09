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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۲

برنامه آمریکا برای دولت هاوانا به روایت رئیس‌جمهور کوبا

برنامه آمریکا برای دولت هاوانا به روایت رئیس‌جمهور کوبا

رئیس‌جمهور کوبا، اعلام کرد که ایالات متحده در حال بررسی سه سناریوی مختلف علیه این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، میگل دیاز کانل، رئیس جمهوری کوبا در تشریح برنامه های آمریکا برای کشورش گفت: واشنگتن یا به دنبال ایجاد هرج و مرج و ناآرامی اجتماعی در کوباست، یا تلاش می‌کند کنترل اقتصاد کشورمان را در دست بگیرد و یا به اقدام و تجاوز نظامی متوسل می شود.

در ادامه اقدامات خصمانه آمریکا علیه دولت هاوانا، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که رئیس‌جمهور کوبا و چهار فرد دیگر در این کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

«الخاندرو کاسترو اسپین» فرزند «رائول کاسترو» رئیس‌جمهور سابق کوبا نیز در این فهرست دیده می‌شود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اظهارات اخیر خود مدعی شده که پس از حل و فصل موضوع ایران به سراغ کوبا خواهد رفت.

کد مطلب 6854577

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