به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، «میگل دیاز کانل» رئیس جمهور و «برونور رودریگز» وزیر امور خارجه کوبا اعلام کردند که اظهارات دونالد ترامپ و تحریم‌های جدید آمریکا علیه هاوانا به شکست خواهد انجامید و تجاوزگری و تهاجم ایالات متحده با مقاومت کوبا مواجه خواهد شد.

«دیاز کانل» بامداد جمعه در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: رئیس جمهور آمریکا اظهارات تهدیدآمیز جدیدی علیه کوبا مطرح کرده و وزارت خزانه‌داری نام‌های جدیدی از رهبران، سازمان‌ها و شرکت‌های کوبایی را به فهرست تحریم‌های غیرقانونی اضافه کرده است.

وی با بیان اینکه «این اقدامات با هدف تقویت محاصره و تشدید درگیری بین کوبا و ایالات متحده انجام می‌شود»؛ افزود: این کوری سیاسی به اقدامات قهری هفته‌های اخیر علیه کوبا که برای آسیب رساندن به مردم این کشور طراحی شده‌اند، اضافه شده است.

وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه این کشور علیه کوبا،«میگل دیاز - کانل» رئیس‌جمهور کوبا و چهار فرد دیگر در این کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

«الخاندرو کاسترو اسپین» فرزند «رائول کاسترو» رئیس‌جمهور سابق کوبا نیز در این فهرست دیده می‌شود.