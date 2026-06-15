کمیسر عالی حقوق بشر: آمریکا نتایج تحقیقات حمله به میناب را منتشر کند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، خواستار توقف فوری خصومت‌ها در لبنان، خروج ارتش رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان و انجام تحقیقات در مورد نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر توسط همه طرف‌ها شد.

تورک گفت: ما در حال اعزام یک هیئت ارزیابی مستقل و بی‌طرف به لبنان، با هماهنگی دولت این کشور هستیم.

وی استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از زور علیه ایران در حالی که مذاکرات در جریان بود را محکوم کرده و افزود: این حملات، طبق گزارش‌ها، منجر به شهادت هزاران غیرنظامی، از جمله صدها کودک، و تخریب بیمارستان‌ها، مدارس، خانه‌ها و سایر زیرساخت‌ها شده است.

تورک بار دیگر خواستار انتشار نتایج تحقیقات آمریکا در مورد حمله وحشتناک به مدرسه میناب شد و افزود:در این لحظه حساس، همه طرف‌ها باید نهایت خویشتن‌داری را به خرج دهند و برای تثبیت آتش‌بس و تبدیل آن به یک توافق صلح جامع تلاش کنند.