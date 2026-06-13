تدابیر کوبا برای مقابله با محاصره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «میگل دیاز - کانل» رئیس‌جمهور کوبا در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد، تجاوزات چند جانبه آمریکا علیه این کشور زندگی روزمره مردم را دچار مشکل کرده اما ملت قهرمانی مانند ملت کوبا می تواند در برابر این تجاوزات بایستد.

وی اضافه کرد، آمریکا نمی تواند بپذیرد که انقلاب کوبا همچنان با وجود شدیدترین فشارها پابرجاست. ادعای واشنگتن در خصوص این که کوبا یک کشور شکست خورده است صحت ندارد.

کانل بیان کرد، نظام حاکم بر کوبا طی هفته ها و ماه ها توانسته در برابر محاصره آمریکایی داوم بیاورد و اگر شکست خورده بود نمی توانست حتی یک هفته مقاومت کند.

وی تاکید کرد، اقدامات کوبا برای مقابله با تجاوزات آمریکا در دو محور آمادگی برای دفاع از خود و تقویت نظام دفاع منطقه ای از جمله حمایت غیرنظامیان و برنامه اقتصادی اجتماعی سال ۲۰۲۶ خلاصه می شود.

کانل تصریح کرد، برنامه جدید شامل تحولات ریشه ای در نظام مدیریت اقتصاد با هدف حل تناقضات گذشته و جهش تولید ملی و افزایش صادرات می شود.