  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

تدابیر کوبا برای مقابله با محاصره آمریکا

تدابیر کوبا برای مقابله با محاصره آمریکا

رئیس جمهور کوبا با اشاره به مقاومت مردم این کشور در برابر تجاوزات چند جانبه آمریکا به تدابیر کوبا برای عبور از این بحران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «میگل دیاز - کانل» رئیس‌جمهور کوبا در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد، تجاوزات چند جانبه آمریکا علیه این کشور زندگی روزمره مردم را دچار مشکل کرده اما ملت قهرمانی مانند ملت کوبا می تواند در برابر این تجاوزات بایستد.

وی اضافه کرد، آمریکا نمی تواند بپذیرد که انقلاب کوبا همچنان با وجود شدیدترین فشارها پابرجاست. ادعای واشنگتن در خصوص این که کوبا یک کشور شکست خورده است صحت ندارد.

کانل بیان کرد، نظام حاکم بر کوبا طی هفته ها و ماه ها توانسته در برابر محاصره آمریکایی داوم بیاورد و اگر شکست خورده بود نمی توانست حتی یک هفته مقاومت کند.

وی تاکید کرد، اقدامات کوبا برای مقابله با تجاوزات آمریکا در دو محور آمادگی برای دفاع از خود و تقویت نظام دفاع منطقه ای از جمله حمایت غیرنظامیان و برنامه اقتصادی اجتماعی سال ۲۰۲۶ خلاصه می شود.

کانل تصریح کرد، برنامه جدید شامل تحولات ریشه ای در نظام مدیریت اقتصاد با هدف حل تناقضات گذشته و جهش تولید ملی و افزایش صادرات می شود.

کد مطلب 6858491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها