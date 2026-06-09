خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ اجتماعات شبانه مردم در جای‌جای ایران اسلامی برای حمایت از نیروهای مسلح، خونخواهی امام شهید و بیعت با امام ثالث انقلاب اسلامی اکنون بعد از یکصد شب بدون وقفه ادامه دارد و این اجتماعات حالا دیگر یک قرار شبانه ساده نیست بلکه به میعادگاهی برای حفظ حریم وطن و آرمان‌های والای جمهوری اسلامی تبدیل شده و رکوردی تاریخی در تاریخ ملت ایران و ملت‌های جهان از ایستادگی و مقاومت را ثبت کرده است.

اینان همان ملتی هستند که در طلیعه جنگ رمضان زمانی که رهبرشان شهید شد و هنوز رهبر ثالث انقلاب تعیین نشده بود، خود رهبری جامعه را به دست گرفتند و اجازه ندادند اندک آسیبی به حریم جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشورمان وارد گردد. اینان مردمانی هستند که در بزنگاه‌ها با وجود تمام مشکلات و گلایه‌ها، صحنه را ترک نکردند و همواره یاور و پشتیبان انقلاب بودند.

مردمی که بدون دعوت یا اجبار مجاهدانه و مخلصانه پای کار جمهوری اسلامی ایران هستند و با وجود فشار تحریم و محاصره، تورم و گرانی، بیکاری و انواع آسیب‌ها و مشکلات متعدد معیشتی اما هنوز پای عهدشان ماندند و حقیقتاً هنرنمایی می‌کنند.

نمونه و بی‌نظیر بودن این ملت در همین است که در تنگنای فشارها و مشکلات باز هم حاضر نیستند خدشه‌ای به عزت و اقتدار ایران اسلامی در برابر دشمنان و بدخواهان وارد شود. وعده خدا در قرآن است که فرمود به تحقیق پس از هر سختی و تنگنایی، آسانی و فراخی است و این مردم صبور و مقاوم به فضل الهی پاداش لبیک‌گویی به اوامر الهی و قرآنی را با پیروزی کامل بر جبهه کفر و خواری و زبونی دشمنان متخاصم خاصه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب کودک‌کش دریافت خواهند کرد و در سرازیری پیشرفت و آبادانی قرار خواهند گرفت.

این مردم بصیر و آگاه نشان دادند که ۴۷ سال حضورشان در خیابان در راهپیمایی‌ها و اجتماعات گوناگون از ۲۲ بهمن گرفته تا روز قدس یا خلق حماسه ۹ دی‌ماه ۱۳۸۸ یک حرکت لحظه‌ای و گذرا یا تحت تاثیر دعوت‌ها و تبلیغ‌ها نبوده بلکه برخاسته از تعهد قلبی به وطن و نظام اسلامی است. خیابان‌ها در این شب‌ها نه فقط گذرگاهی برای عبور و مرور بلکه شاهد و گواه حضور خانواده‌هایی‌اند که اراده و انسجام و اتحاد خود را به نمایش می‌گذارند و از میهن خود دفاع می‌کنند.

ملت ایران واسطه تنبیه و مجازات اهل کفر است

احمدرضا بسیج در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از خلق ۱۰۰ شب حماسه و اقتدار مردمی در خیابان‌ها با اشاره به اینکه ما ایرانیان از عمق جان پیرو و دوستدار حضرت سیدالشهدا (ع) هستیم، اظهار کرد: این مردم دین خود را از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) گرفته‌اند و از عمق جان به این فراز قرآنی که فرمود «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ» (توبه/۵۲) ایمان دارند.

رئیس بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در شریعت اسلام جنگ و جهاد در برابر کفر چه فتح و چه شهادت، عین پیروزی است، ، ادامه داد: خدا به دست بندگان خوب خود کافران و مجرمان را مجازات می‌کند و ملت ایران واسطه تنبیه و مجازات اهل کفر بوده و نزد خدای متعال ارزش دارند.

بسیج با بیان اینکه مردم تا امروز وظیفه خود را تمام و کمال انجام دادند، گفت: امام شهیدمان از جنگ امروز با عنوان «جنگ اراده‌ها» یاد می‌کردند و قائل بودند که این جنگ فقط نظامی نیست و صرفاً عده و عُده مادی نمی‌تواند تعیین کننده باشد بلکه روی دیگر جنگ، تاب‌آوری است و در اینجا اراده‌ها تعیین کننده هستند.

وی پیروزی در جنگ اراده‌ها را با طرفی دانست که تاب‌آوری و مقاومت بیشتری داشته باشد، افزود: پیامبر اسلام (ص) درباره دستور قرآنی «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ وَلَا تَطْغَوْا» در سوره مبارکه هود فرمودند که این آیه مرا پیر کرد و مضمون آیه ناظر بر امر به استقامت در برابر جبهه کفر در همه سطوح از حاکمیت و رهبری تا مردم کف میدان است.

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: تاب‌آوری ملت مبعوث ایران و دلسرد نشدن و استقامت کردن در بیعت با خلف صالح امام شهید، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، به لطف الهی مشمول این تعبیر در کلام امیرالمومنین (ع) خواهد شد که «یَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» یعنی دست خدا با جمعیت یا بر سر این جمعیت است.

برکات طولانی شدن حضور مردمی در خیابان‌ها

بسیج با تأکید بر اینکه طولانی شدن حضور و حماسه مردمی در خیابان‌ها برکات و ثمراتی دارد، بیان کرد: کاری که جنگ رمضان با بصیرت و هوشیاری این مردم خاصه قشر جوان کرد، هزاران استاد تبیین در سال‌های متمادی نمی‌توانستند انجام دهند و این بسیار ارزشمند است؛ در این جنگ چه بسیار جوانانی که انقلابی و چه خانواده‌هایی که دل‌بسته نظام و انقلاب شدند. خیلی‌ها تصور می‌کردند دور سفره مذاکره می‌توانیم نانمان را چرب کنیم اما واقعیت این نبود.

وی در پایان با یادآوری اینکه این مردم خود را سرباز امیرالمومنین (ع) می‌دانند، ادامه داد: در جنگ‌های تحمیلی خاصه در جنگ رمضان همگان دیدند که مردم چه پای لانچرها و چه در کف خیابان زیر بمباران‌های وحشیانه ترسی به دل راه ندادند و حماسه آفریدند و باید سر تعظیم در برابر این مردم فرود آورد.