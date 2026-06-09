اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی اظهار کرد: این طرح از ۲۲ اردیبهشت در استان آغاز شده است و برای متولدان نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و همه سنین متولد ۱۴۰۱، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ در حال اجراست.

محمدی پیش بینی کرد: امسال ۱۱۴ هزار و ۸۱۴ کودک سه تا شش سال استان، در این طرح شرکت کنند.

وی گفت: امسال ۶۹ پایگاه ثابت و سیار در هرمزگان برای سنجش بینایی کودکان در نظر گرفته شده است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی هرمزگان گفت: خانواده‌ها می‌توانند با در دست داشتن شناسنامه کودک به پایگاه‌های سنجش بینایی واقع در اداره بهزیستی شهرستانها، خانه‌های بهداشت و مراکز مثبت زندگی مراجعه کنند.

محمدی افزود: همچنین والدین می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی به نشانی behzisti.ir از مکان‌های اجرای طرح تنبلی چشم در استان آگاه شوند.

وی گفت: این طرح در سه سطح غربالگری، در صورت نیاز ارجاع به بینایی سنجی، و چشم پزشکی اجرا می‌شود و پارسال بیش از ۱۰۵ هزار و ۸۰۰ کودک سه تا شش سال، در طرح پیشگیری از تنبلی چشم شرکت کردند.