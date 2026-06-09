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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

تیم‌های مداخله در بحران رزن به صورت ۲۴ ساعته خدمات ارائه می کنند

تیم‌های مداخله در بحران رزن به صورت ۲۴ ساعته خدمات ارائه می کنند

همدان- رئیس اداره بهزیستی رزن گفت: تیم‌های مداخله در بحران از جمله اورژانس اجتماعی، تیم محب و سایر گروه‌های تخصصی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و ۲۴ ساعته خدمات ارائه می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نجیبه رضایی صبح سه شنبه در جلسه مدیریت بحران در شرایط اضطراری با اشاره به اهمیت آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان در شرایط اضطراری اظهارکرد: تداوم ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی به‌ویژه افراد دارای معلولیت، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر از اولویت‌های اصلی این اداره است و تمامی ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات مستمر و بدون وقفه به‌کار گرفته خواهد شد.

وی افزود: تیم‌های مداخله در بحران از جمله اورژانس اجتماعی، تیم محب و سایر گروه‌های تخصصی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و خدمات مورد نیاز را به‌صورت ۲۴ ساعته به شهروندان ارائه خواهند کرد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان رزن ادامه داد: در این نشست موضوعاتی از جمله استمرار حداکثری خدمات به جامعه هدف، آماده‌باش تیم‌های مداخله در بحران، تأمین سوخت جایگزین و سوخت خودروهای عملیاتی، ذخیره‌سازی جیره خشک، تأمین نان، اقلام بهداشتی و دارویی مراکز اقامتی و تجمعی، تهیه بانک اطلاعاتی جامع مراکز تحت نظارت، حضور فعال مراکز مثبت زندگی و تشدید اقدامات حفاظتی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین بر لزوم پیشگیری از آتش‌سوزی در مراکز دولتی و غیردولتی از طریق هرس علف‌های خشک محوطه‌ها تأکید کرد.

در پایان این جلسه، بر ضرورت هماهنگی مستمر میان واحدهای مختلف، افزایش آمادگی عملیاتی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای مدیریت مؤثر شرایط احتمالی و خدمت‌رسانی مطلوب جامعه هدف تاکید شد.

کد مطلب 6854826

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