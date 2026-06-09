به گزارش خبرگزاری مهر، نجیبه رضایی صبح سه شنبه در جلسه مدیریت بحران در شرایط اضطراری با اشاره به اهمیت آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان در شرایط اضطراری اظهارکرد: تداوم ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی به‌ویژه افراد دارای معلولیت، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر از اولویت‌های اصلی این اداره است و تمامی ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات مستمر و بدون وقفه به‌کار گرفته خواهد شد.

وی افزود: تیم‌های مداخله در بحران از جمله اورژانس اجتماعی، تیم محب و سایر گروه‌های تخصصی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و خدمات مورد نیاز را به‌صورت ۲۴ ساعته به شهروندان ارائه خواهند کرد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان رزن ادامه داد: در این نشست موضوعاتی از جمله استمرار حداکثری خدمات به جامعه هدف، آماده‌باش تیم‌های مداخله در بحران، تأمین سوخت جایگزین و سوخت خودروهای عملیاتی، ذخیره‌سازی جیره خشک، تأمین نان، اقلام بهداشتی و دارویی مراکز اقامتی و تجمعی، تهیه بانک اطلاعاتی جامع مراکز تحت نظارت، حضور فعال مراکز مثبت زندگی و تشدید اقدامات حفاظتی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین بر لزوم پیشگیری از آتش‌سوزی در مراکز دولتی و غیردولتی از طریق هرس علف‌های خشک محوطه‌ها تأکید کرد.

در پایان این جلسه، بر ضرورت هماهنگی مستمر میان واحدهای مختلف، افزایش آمادگی عملیاتی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای مدیریت مؤثر شرایط احتمالی و خدمت‌رسانی مطلوب جامعه هدف تاکید شد.