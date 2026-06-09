امور شعب و بازاریابی، موتور محرکه تحقق اهداف کلان بانک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، این نشست تخصصی، با حضور مصطفی تقوی معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی، محمدحسن ترابی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت، مهدی احمدی مدیر امور شعب منطقه غرب کشور، مجید امیری مدیر امور شعب منطقه شرق کشور، حمید غفاری مدیر امور شعب استان تهران و فتاح بختیاری رئیس اداره کل بازاریابی و امور مشتریان برگزار شد.
ضرورت چابکسازی برای ارایه خدمات مطلوب
خورسندیان در این جلسه با تبیین ضرورت تغییر در ساختار امور شعب، این اقدام را گامی در جهت ارتقای جایگاه بانک و تحقق اهداف راهبردی دانست و اظهار کرد: تغییر ساختاری که در امور شعب در حال وقوع است، زمینهساز ارائه یک مدل کسبوکار جدید در بانک مسکن خواهد بود.
وی افزود: لازمه اجرای موفق این مدل، داشتن سازمانی چابک و منعطف است که امور شعب باید پیشقراول ارائه پیشنهادهای اصلاحی در این مسیر باشد.
تغییر ریل با تکیه بر تجربه و تخصص
مدیرعامل بانک مسکن در این جلسه با اشاره به لزوم عبور از چالشهای گذشته و رفع نواقص ساختاری، بر این نکته تاکید کرد که انتصابات جدید در بدنه مدیریتی بانک نیز با هدف استفاده از تجارب ارزشمند در حوزههای امور شعب، سرمایه انسانی، وصول مطالبات، جذب منابع، مصارف و بازاریابی صورت گرفته است و البته نقش کمیته انتصابات نیز در این زمینه بسیار مهم است که در انتخاب مدیران کارآمد نهایت دقت را داشته باشند.
وی گفت: تیم مدیریتی جدید در امور شعب و بازاریابی، سیاستگذاری متفاوتی را دنبال میکند که در آن امور شعب دیگر یک واحد صرفاً اجرایی نیست، بلکه به عنوان موتور محرکه و پیشران اصلی بانک در تحقق اهداف کلان مالی و عملیاتی بازتعریف میشود و در این زمینه استفاده از همکاران با دانش، با تجربه و نواور بسیار مهم است.
نیازسنجی از مشتریان و تولید محصولات نوآورانه
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر نوآوری در ارائه خدمات افزود: انتظار ما از مدیران امور شعب و بازاریابی در قالب و ساختار جدید این است که بیش از گذشته با برقراری ارتباط نزدیک با مشتریان، به نیازسنجی دقیق پرداخته و بر اساس این نیازها، محصولات جدیدی را پیشنهاد و عملیاتی می کنند و در این زمینه مدل کسب و کار بانک متناسب با اهداف، چشمانداز و ماموریتهای کلان بانک بازتعریف شوند.
پشتیبانی ستاد از صف مهم ترین ماموریت آنها
مدیرعامل بانک مسکن در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت ایجاد همافزایی میان واحدهای ستادی و شعب تاکید کرد و افزود: همه ما می بایست برای ارایه خدمات مطلوب به مشتریان در خدمت صف باشیم و فلسفه وجودی ستاد بانک حمایت و پشتیبانی از فعالیت های امور شعب و صف است.
به گفته وی، خروجی این همافزایی، طراحی و ارائه سرویسها و خدمات نوین خواهد بود، خدماتی که دقیقاً متناسب با نیازهای روز مشتریان، سهامداران و ذینفعان طراحی شده و کارآمدی بانک را در بازار رقابتی افزایش میدهد.
ارتقای معیشت کارکنان و اعتمادسازی
مدیرعامل بانک مسکن همچنین به اهمیت سرمایه انسانی اشاره کرد و گفت: اعتمادسازی در مشتریان و همکاران، اولویت اصلی ماست. همکاران صف و ستاد باید بدانند که حوزه سرمایه انسانی با برنامهریزی دقیق، به دنبال ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای سطح معیشت و رفاه آنهاست تا با انگیزه مضاعف در مسیر تحقق اهداف بانک گام بردارند.
اطلاع رسانی شفاف از اقدامات و عملکرد بانک
مدیرعامل بانک مسکن، بازوی اصلی این تحولات را جریان شفاف اطلاعرسانی دانست. در این میان نیز، همافزایی امور شعب، منابع انسانی و روابط عمومی، بازوی این جریان اطلاع رسانی و اعتمادسازی در ستاد و صف خواهد بود.
وی همچنین بر تدوین پیوست اطلاعرسانی که تمامی اقدامات بانک در حوزه ارتقای شاخصها و بهینهسازی امور و مباحث رفاهی و معیشتی تاکید کرد و از مدیران ستاد و شعب خواست در زمینه تبیین اقدامات انجام شده در داخل و خارج از سازمان به منظور ارتقای برند بانک بیشتر تلاش کنند.
تعامل و همافزایی در مسیر تقویت توان رقابتی
خورسندیان در ادامه، بر لزوم اصلاح تعاملات درونسازمانی تاکید کرد و افزود: چارچوب همکاری بانک با شرکتهای تابعه باید مجدداً بازتعریف شود تا از ظرفیت این همکاریها در جهت تقویت توان رقابتی بانک حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد.
در ادامه این نشست، مدیران امور شعب مناطق سه گانه کشور و رییس اداره کل بازاریابی و امور مشتریان به بیان دیدگاههای خود پیرامون چالشهای ساختاری و عملیاتی پرداختند و مقرر شد کارگروههای تخصصی جهت عملیاتی کردن مدل جدید کسبوکار و چابکسازی فرآیندها در امور شعب آغاز به کار کنند.
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