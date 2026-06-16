بخشی از خدمات بانکی در دسترس مشتریان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورا هماهنگی بانک‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: متاسفانه، در روزهای اخیر اختلالاتی در ارائه برخی از خدمات بانکی به‌وجود آمده است که موجب محدودیت یا کندی دسترسی به بخشی از سرویس‌ها و خدمات بانکی شده است. این مشکل ناشی از اختلالات فنی در زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با اطلاعات حساب‌ها، موجودی یا اطلاعات مالی مشتریان ندارد.



ضمن پوزش صمیمانه از تمامی مشتریان بابت مشکلات ایجاد شده، به اطلاع می‌رساند: در حال حاضر بخشی از خدمات بانکی مجدداً در دسترس قرار گرفته است و بخشی از خدمات همچنان به‌صورت موقت با محدودیت مواجه بوده و فرآیند بازگشت کامل سرویس‌ها در حال انجام است.



رفع کامل این اختلال نیازمند طی شدن فرآیندهای فنی و صرف زمان برای اطمینان از پایداری و عملکرد صحیح سامانه‌ها است. در این مسیر، همراهی، صبوری و تاب‌آوری ارزشمند مردم عزیز می‌تواند به بهبود، تثبیت و تسریع روند بازگشت کامل خدمات کمک شایانی کند.

تیم‌های فنی و عملیاتی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات زیرساختی به همراه تیم‌های تخصصی بانک‌های دچار اختلال به‌صورت شبانه‌روزی در حال رفع کامل اختلال و پایدارسازی خدمات هستند. همچنین تمهیدات لازم برای کاهش اثرات این شرایط بر خدمات روزمره مشتریان در حال اجرا و پیگیری است. اولویت اصلی، بازگشت تدریجی، امن و پایدار تمامی خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.



اطمینان می‌دهیم تمامی سپرده‌ها، تراکنش‌ها و اطلاعات مشتریان در امنیت کامل قرار داشته و هیچ‌گونه آسیبی به داده‌های مالی وارد نشده است. از همراهی، صبوری و اعتماد شما سپاسگزاریم و از طریق کانال‌های رسمی هر بانک، آخرین وضعیت به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی خواهد شد.