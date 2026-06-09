به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای امنیتی و نظامی مجموعه‌ای از تجهیزات فنی پشتیبانی و هدایت جنگنده‌های رژیم صهیونیستی را در ارتفاعات جنگلی شهرستان تنکابن کشف و جمع‌آوری کردند. این تجهیزات در یکی از مسیرهای اصلی نفوذ دشمن به سمت حریم هوایی تهران مستقر بوده است.

این محموله شامل سامانه‌های زمین‌پایه راهبردی است که برای هدایت و پشتیبانی جنگنده‌های مهاجم در حملات هوایی علیه مناطق شمالی کشور و پایتخت مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

بررسی‌های نشان می‌دهد منطقه عملیاتی مورد نظر در دوران جنگ رمضان به عنوان یکی از کریدورهای اصلی ورود جنگنده‌های اسرائیلی برای هدف قرار دادن تهران و تأسیسات حساس شمال کشور تعیین شده بوده است.

این تجهیزات با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و پدافندی پیش از هرگونه بهره‌برداری عملیاتی کشف و از منطقه خارج شدند. جزئیات بیشتر درباره نوع دقیق سامانه‌ها و زمان استقرار آنها متعاقباً اعلام خواهد شد.