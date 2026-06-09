مصوبه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی لغو نشده؛ نظر مساعد رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت مصوبه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی که گفته شده بود ممکن است به دلیل برخی ایرادات اجرایی نشود، تأکید کرد: تاکنون مطلبی درباره لغو این مصوبه نداریم. ایرادی که مطرح شده این است که از نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی، اجرایی نیست ؛ در حالی که وزرای بهداشت و علوم اصرار دارند این مصوبه مراحل قانونی خود را طی کرده و باید اجرا شود.
وی با بیان اینکه اعتراض اعضای هیئت علمی کاملاً بهجا است، افزود: متأسفانه در مسیر اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد، چالشها و ابهاماتی از سوی سازمان مدیریت مطرح شده که مانع صدور احکام شده است. با این حال، دکتر ظفرقندی و سیمایی صراف وزرای بهداشت و علوم بهطور مستمر و حتی بیش از روزی یکبار پیگیر این موضوع هستند و جلسات متعددی برای حل آن برگزار میشود.
جعفریان همچنین ابراز امیدواری کرد: با نظر مساعد رئیسجمهور و پیگیری دکتر عارف، این مانع بروکراتیک بهزودی برطرف شود.
نظر شما