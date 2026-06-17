مهدی پندار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی اظهار کرد: وزارت علوم به‌صورت جدی پیگیر اجرایی شدن این مصوبه است و روند اجرای آن در حال پیگیری و انجام است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی اخبار منتشرشده مبنی بر لغو این مصوبه، تصریح کرد: مصوبه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی لغو نشده است. مصوبه شورای حقوق و دستمزد همچنان به قوت خود باقی است و تا زمانی که این شورا نسبت به اصلاح یا تغییر آن اقدام نکند، اجرای آن الزامی خواهد بود.

معاون اداری و مالی وزارت علوم با بیان اینکه موضوع در حال بررسی و رفع موانع اجرایی است، افزود: اقدامات لازم برای حل مسائل موجود در دست انجام است و امیدواریم این موضوع به‌زودی به نتیجه نهایی برسد.

به گزارش مهر، روز گذشته اخباری مبنی بر تأیید مصوبه پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، این مصوبه پس از رایزنی‌های انجام‌شده از سوی وزرای علوم و بهداشت، مورد تأیید قرار گرفته و در آستانه صدور دستور پرداخت از سوی معاونت توسعه وزارت بهداشت قرار دارد.

با این حال، پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت علوم حاکی از آن است که تا زمان ارسال این خبر، مسائل مربوط به اجرای کامل این مصوبه همچنان به‌طور کامل مرتفع نشده و روند پیگیری‌ها ادامه دارد.