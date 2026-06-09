به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان اعلام کرد صدای انفجارهایی که ممکن است امروز در بخشهایی از جنوب شهر اصفهان شنیده شود، ناشی از اجرای عملیات انفجار کنترلشده مهمات عملنکرده است.
در اطلاعیه این نهاد آمده است که این انفجارها در چارچوب عملیات تیمهای فنی برای امحای مهمات باقیمانده از جنگ تحمیلی سوم انجام میشود و محدوده اجرای آن از بهارستان تا بخشهایی از جنوب شهر اصفهان را دربر میگیرد.
بر اساس این اعلام، عملیات یادشده تا ساعت ۱۳ امروز ادامه خواهد داشت و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
روابط عمومی سپاه صاحبالزمان (عج) هدف از این اقدام را پاکسازی و ایمنسازی منطقه عنوان کرده است.
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