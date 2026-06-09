به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان اعلام کرد صدای انفجارهایی که ممکن است امروز در بخش‌هایی از جنوب شهر اصفهان شنیده شود، ناشی از اجرای عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده است.