به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه ناحیه بهمئی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از دوران جنگ، امروز جمعه در حاشیه شهرستان بهمئی انجام می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: این عملیات از ساعت ۱۲ تا ۱۴ در نقاط مشخص‌شده اطراف شهرستان اجرا خواهد شد و در جریان آن صدای چند انفجار در منطقه شنیده می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، انفجارهای یادشده کاملاً برنامه‌ریزی‌شده، ایمن و تحت کنترل نیروهای تخصصی انجام می‌شود و با هدف پاک‌سازی منطقه از مهمات عمل‌نکرده و کاهش مخاطرات احتمالی صورت می‌گیرد.

روابط عمومی سپاه ناحیه بهمئی ضمن درخواست از شهروندان برای حفظ آرامش تأکید کرده است: صدای انفجارهای احتمالی ناشی از این عملیات بوده و هیچ‌گونه خطری متوجه ساکنان منطقه نیست.

در پایان این اطلاعیه از مردم خواسته شده است ضمن پرهیز از حضور غیرضروری در محدوده اجرای عملیات، در صورت شنیدن صدای انفجار، از هرگونه نگرانی خودداری کرده و اخبار مربوط را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.