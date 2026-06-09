انتشار کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران توسط انتشارات الزویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، کتاب تخصصی «Application of Phase Change Materials in Energy Storage and Conversion Systems» تألیف دکتر مهدی مهرپویا، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی انرژی و منابع پایدار دانشگاه تهران، با همکاری مهدی علی‌بیگی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و فرزاد غفوریان دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی توسط انتشارات معتبر بین‌المللی الزویر (Elsevier) منتشر شد.

این کتاب به بررسی جامع کاربرد مواد تغییر فاز (Phase Change Materials - PCMs) در سامانه‌های ذخیره‌سازی و تبدیل انرژی می‌پردازد و تازه‌ترین دستاوردهای علمی و مهندسی این حوزه را در قالب ۱۳ فصل تخصصی ارائه می‌کند. اصول ذخیره‌سازی انرژی حرارتی، انتخاب و دسته‌بندی مواد تغییر فاز، مدل‌سازی و طراحی سامانه‌های ذخیره‌سازی، کاربردهای صنعتی و ساختمانی PCM ها، روش‌های شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و تکنیک‌های بهینه‌سازی سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این اثر هستند.

این کتاب با هدف پاسخگویی به نیاز روزافزون صنایع و پژوهشگران در حوزه ذخیره‌سازی انرژی، به‌ویژه در کاربردهای مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، تدوین شده و می‌تواند به عنوان مرجعی ارزشمند برای اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فعالان صنعت انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

علاقه‌مندان برای دسترسی به این کتاب می‌توانند اینجا کلیک کنند.