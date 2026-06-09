غلامرضا عباسی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص امسال و جنگ تحمیلی رمضان تلاش بر این شده است که تجمعات شبانه میادین در ماه محرم رنگ هیئتی و حماسی به خود بگیرد.

رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی بیان‌کرد: در بیرجند دو هیئت فاطمیه و هیئت محبان عصر روز قبل از اول محرم مراسم علم بندان را دارند که امسال با توجه به حضور مردم در میادین مراسم در شب اول محرم در میدان اجتماعات شهید رئیسی به عنوان اعلان عزا برگزار خواهد شد.

عباسی مقدم ادامه داد: همچنین در بعد از ظهر هشتم محرم تجمع هیئت های مذهبی را در میدان اجتماعات شهید رئیسی خواهیم داشت.

وی گفت: در واقع به بیان ساده تر امسال هیئت های مذهبی در ماه محرم میادین را از شور مذهبی مضاعف تر خواهند کرد.

رئیس شورای هیئات های مذهبی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت موکب های هیئت های مذهبی از ابتدای شروع جنگ اظهار کرد: این هیئت ها بیش از ۱۰۰ شب است که به مردم خدمت ارائه می دهند.

عباسی مقدم در پاسخ به برنامه ریزی برای تأمین نیازهای هیئت های مذهبی در ماه محرم و اقلام مورد نیاز موکب های حاضر در میادین یادآور شد: از ابتدا تلاش شده با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی این نیازها بر طرف شود و مردم نیز پای کار بوده اند.

رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی گفت: این موکب ها تاکنون پای کار بوده اند و امیدواریم همچنان تا زمان نیاز این مواکب حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: البته هنوز سهمیه ای برای هیئت های مذهبی در مورد قند و چای و ... اعلام نشده است و در صورت خبر جدید اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی تأکید کرد: در روز اول محرم نیز جلسه ای با هیئت های مذهبی برگزار می کنیم.