امیر طوماری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند فعالیت‌های سوادآموزی در استان گفت: طی چهار دهه گذشته اقدامات گسترده و مستمری در حوزه سوادآموزی در استان زنجان انجام شده و آموزش‌دهندگان و مجموعه‌های فعال در این حوزه نقش مهمی در ارتقای سطح سواد جامعه داشته‌اند.

وی افزود: در مقطعی، فعالیت‌های سوادآموزی در قالب نهضت سوادآموزی دنبال می‌شد و همین رویکرد نهضتی موجب شد اقشار مختلف مردم برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی پای کار بیایند و در این مسیر مشارکت کنند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: فعالیت سوادآموزی تا سال ۱۳۹۰ به صورت نهضتی ادامه داشت، اما از سال ۱۳۹۰ ساختار سوادآموزی با ادارات کل آموزش و پرورش ادغام شد و معاونت سوادآموزی به عنوان یکی از معاونت‌های اداره کل آموزش و پرورش فعالیت خود را در چارچوب ساختار آموزش و پرورش ادامه داد.

طوماری با بیان اینکه حاصل سال‌ها تلاش در حوزه سوادآموزی، افزایش قابل توجه نرخ باسوادی در استان بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر میزان باسوادی جمعیت ۱۰ تا ۵۹ ساله استان زنجان حدود ۹۸ درصد است که این میزان حاصل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، مشارکت آموزش‌دهندگان و همراهی دستگاه‌های مختلف در طول سال‌های گذشته است.

فعالیت بیش از ۱۰۰ کلاس سوادآموزی در استان زنجان

وی با اشاره به وضعیت فعلی فعالیت‌های سوادآموزی در استان زنجان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کلاس آموزشی در حوزه سوادآموزی در استان فعال است و حدود ۱۰۱ آموزش‌دهنده در این بخش با مجموعه سوادآموزی همکاری دارند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: از مجموع آموزش‌دهندگان فعال در این حوزه، حدود ۶۰ نفر از طریق مؤسسات غیردولتی با سوادآموزی همکاری می‌کنند و حدود ۴۱ نفر نیز از همکاران آموزشی هستند که به صورت حق‌التدریس در این حوزه فعالیت دارند.

طوماری با بیان اینکه تداوم فعالیت آموزش‌دهندگان نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سوادآموزی دارد، اظهار کرد: فعالیت در حوزه سوادآموزی صرفاً محدود به آموزش خواندن و نوشتن نیست، بلکه امروز مأموریت سوادآموزی متناسب با نیازهای جدید جامعه تعریف شده و آموزش‌دهندگان نیز در این مسیر نقش مهمی در توانمندسازی مخاطبان بر عهده دارند.

تغییر رویکرد سوادآموزی از آموزش پایه به مهارت‌آموزی

وی با اشاره به تغییر رویکردهای جدید در حوزه سوادآموزی کشور گفت: رویکرد مجموعه سوادآموزی امروز به سمت مهارت‌آموزی حرکت کرده است و ساختار جدیدی که برای سوادآموزی تعریف شده، صرفاً بر آموزش سواد پایه متمرکز نیست.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: در دهه ۶۰، رسالت اصلی نهضت سوادآموزی، آموزش سواد پایه و مبارزه با بی‌سوادی بود، اما امروز با توجه به تغییر نیازهای جامعه، این مأموریت توسعه پیدا کرده و به سمت آموزش مهارت‌ها و توانمندسازی افراد حرکت کرده است.

طوماری گفت: در ساختار جدید، آموزش سوادهای دوازده‌گانه مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌شود فرد علاوه بر برخورداری از سواد پایه، مهارت‌ها و توانمندی‌هایی را نیز کسب کند که در زندگی فردی و اجتماعی او کاربرد داشته باشد.

وی افزود: این تغییر رویکرد به این معناست که سوادآموزی باید بتواند فرد را برای حضور مؤثرتر در جامعه آماده کند و آموزش‌ها را از حالت صرفاً نظری خارج کرده و به سمت مهارت‌های مورد نیاز زندگی و جامعه سوق دهد.

توسعه مراکز یادگیری محلی؛ محور برنامه‌های آینده سوادآموزی

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، مراکز یادگیری محلی را بستر اصلی تحقق رویکرد جدید سوادآموزی عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف کلان سوادآموزی در سطح کشور، توسعه مراکز یادگیری محلی است؛ چرا که این مراکز ظرفیت مناسبی برای ارائه همزمان آموزش‌های سوادی و مهارتی دارند.

وی ادامه داد: در مراکز یادگیری محلی، فرد صرفاً آموزش سواد دریافت نمی‌کند، بلکه در کنار آن آموزش‌های مهارتی نیز ارائه می‌شود و تلاش بر این است که یک انسان توانمند و دارای قابلیت مشارکت مؤثر در جامعه تربیت شود.

طوماری با بیان اینکه هدف نهایی سوادآموزی باید توانمندسازی انسان‌ها باشد، تصریح کرد: فرد توانمند می‌تواند در فعالیت‌های اجتماعی حضور بیشتری داشته باشد، مشارکت اجتماعی خود را افزایش دهد و در ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه نیز نقش‌آفرین باشد.

ارتباط مستقیم افزایش سواد با کاهش آسیب‌های اجتماعی

وی با اشاره به نقش سواد و توانمندسازی در کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: میان افزایش سطح سواد و توانمندی افراد جامعه با کاهش آسیب‌های اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد و هر اندازه میزان توانمندی و سواد افراد، به‌ویژه در میان اولیای خانواده و بزرگسالان افزایش پیدا کند، می‌توان انتظار داشت آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش یابد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: سوادآموزی در رویکرد جدید خود به دنبال آن است که صرفاً یک آمار به نرخ باسوادی جامعه اضافه نکند، بلکه فردی را تربیت کند که بتواند از دانش و مهارت خود در زندگی استفاده کرده و در جامعه مشارکت فعال داشته باشد.

طوماری گفت: افزایش سواد، ارتقای توانمندی فردی و اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی از جمله اهدافی است که در برنامه‌های جدید سوادآموزی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تشریح برنامه‌های آتی سوادآموزی استان زنجان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال‌های آینده، توسعه مراکز یادگیری محلی خواهد بود و تلاش می‌کنیم ظرفیت این مراکز را برای ارائه آموزش‌های مختلف افزایش دهیم.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: تقویت و توسعه رشته‌های مهارت‌آموزی در مراکز یادگیری محلی از دیگر برنامه‌های مهم ماست و تلاش خواهیم کرد متناسب با نیازهای جامعه و مخاطبان، آموزش‌های مهارتی کاربردی در اختیار افراد قرار گیرد.

طوماری تأکید کرد: هدف این است که مراکز یادگیری محلی به محیط‌هایی تبدیل شوند که فرد بتواند مجموعه‌ای از آموزش‌های سوادی، مهارتی و اجتماعی را در آنها دریافت کند و در نهایت با توانمندی بیشتری وارد عرصه زندگی اجتماعی و اقتصادی شود.

استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای توانمندسازی جامعه

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بین‌بخشی در مسیر توسعه سوادآموزی تأکید کرد و گفت: برای تحقق اهداف جدید سوادآموزی، آموزش و پرورش به تنهایی نمی‌تواند همه ظرفیت‌های مورد نیاز را فراهم کند و لازم است از ظرفیت دستگاه‌های مختلف و اعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی استان استفاده شود.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های بین‌بخشی ادارات و دستگاه‌های عضو شورای پشتیبانی سوادآموزی استان می‌تواند زمینه اجرای بهتر برنامه‌های سوادآموزی، توسعه مراکز یادگیری محلی و گسترش آموزش‌های مهارتی را فراهم کند.

طوماری خاطرنشان کرد: هدف نهایی همه این اقدامات، برداشتن گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی و توسعه نیروی انسانی در سطح جامعه است؛ چرا که نیروی انسانی توانمند، باسواد و مهارت‌آموخته می‌تواند نقش مؤثرتری در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه ایفا کند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه استان زنجان در حوزه نرخ باسوادی به حدود ۹۸ درصد در جمعیت ۱۰ تا ۵۹ ساله رسیده است، مرحله جدید فعالیت‌های سوادآموزی باید با نگاه متفاوتی دنبال شود و تمرکز اصلی بر تثبیت دستاوردهای گذشته، توسعه مهارت‌ها، توانمندسازی افراد، تقویت مراکز یادگیری محلی و استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و اجتماعی باشد.