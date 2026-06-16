مرتاض: قدرت درک و تفکر ابزار مقابله با جنگ شناختی برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه مرتاض ظهر سه شنبه در مراسم اعلان عزای ماه محرم توسط دختران ارومیه اظهار کرد: امروز دشمنان در کنار استفاده از تمام ابزارهای نظامی و… برای جنگ علیه کشور ار جنگ شناختی و روانی نیز استفاده می کنند و برای اینکه در این راستا برابر دشمنان شاخصه حسینی بودن را حفظ کنیم به ابزار قدرت درک و تفکر تجهیز شویم.

وی با بیان اینکه امروز جبهه مقاومت تنها به میدان نبرد سخت محدود نمی‌شود، ایام محرم با توجه به پیام مهمی که دارد مهمترین فرصت برای بیان راهکارهای مقابله با جنگ شناختی دشمنان است و بانوان در این زمینه باید زینبی وار عمل کنند.

مرتاض با اشاره به واقعه دشت کربلا عنوان کرد: انقلاب اسلامی که برگرفته و امتداد قیام حسینی است امروز توانسته در دنیا پیام ظهر عاشورا را به جهان نشان دهد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه این مراسم برای اعلان عزای حسینی با حضور بانوان، دختران جوان برگزار می شود، گفت: اشاعه فرهنگ حسینی برای انتقال فرهنگ حسینی به هم نسلی ها و نسل های آینده برگزار می شود.

نیر الهامی ادامه داد: حضور بانوان در سطح جامعه به خصوص ایام جنگ، پساجنگ و محرم و … نشان دهنده نقش مهم و ارزنده زنان در دفاع از مقاومت اسلامی و تداوم راه جبهه مقاومت است.

وی اظهار کرد: این حضور می تواند پیوندی از حماسه خیابان به حماسه محرم با هدف اشاعه و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورای حسینی باشد.

الهامی بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم معرفی شهدای استان در این حرکت عظیم فرهنگی تاکید کرد و گفت: شهدا ستاره‌های هدایت مسیر کربلا هستند و حضور مبلغان دینی و کارشناسان فرهنگی در موکب‌ها، بهترین ظرفیت برای تبیین سیره عملی شهدا و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و مقاومت برای زائران است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های کمیته بانوان در ایام اربعین امسال با تمرکز بر توانمندسازی مادران و دختران، ترویج سبک زندگی زینبی (س) و ایجاد فضای معنوی برای کودکان و نوجوانان در مسیر پیاده‌روی طراحی شده است تا زائران علاوه بر بهره‌مندی از خدمات رفاهی، از بسته‌های غنی فرهنگی نیز بهره‌مند شوند.

این مراسم ضمن اعلان عزای حسینی با مداحی، پرچم گردانی عزای حسینی وتجلیل از خانواده شهدای جنگ اخیر خاتمه یافت.