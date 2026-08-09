به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا احسن اداک ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان اظهار کرد: همزمان با ایام ۲۸ صفر و سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص)، کاروانی متشکل از ۵۰ نفر از روحانیون اهلسنت کردستان به مشهد مقدس اعزام شده است تا ضمن زیارت حرم مطهر امام رضا(ع)، در برنامهها و همایشهای مرتبط با وحدت و تقریب مذاهب اسلامی حضور پیدا کنند.
وی افزود: این سفر تنها یک برنامه زیارتی نیست، بلکه فرصتی برای تقویت گفتمان وحدت و نزدیکتر شدن دلهای مسلمانان با تکیه بر مشترکات دینی و اعتقادی است.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز بزرگ اسلامی کردستان با اشاره به جایگاه اهلبیت(ع) در میان مسلمانان اظهار کرد: محبت به خاندان پیامبر اکرم(ص) اختصاص به یک مذهب ندارد و ارادت به اهلبیت(ع) در میان اهلسنت نیز جایگاه ویژهای دارد.
ماموستا اداک ادامه داد: حضور روحانیون اهلسنت کردستان در جوار بارگاه امام رضا(ع)، جلوهای از همین محبت و ارادت است و میتواند پیام روشنی از همدلی، احترام متقابل و برادری میان مذاهب اسلامی به همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان امت اسلامی تلاش میکنند با برجسته کردن اختلافات، میان مسلمانان فاصله ایجاد کنند، تکیه بر مشترکات و تقویت ارتباط میان علما و پیروان مذاهب میتواند زمینهساز انسجام بیشتر جامعه اسلامی باشد.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز بزرگ اسلامی کردستان بیان کرد: این کاروان در جریان حضور خود در مشهد مقدس علاوه بر زیارت حرم مطهر امام رضا(ع)، در همایش وحدت و تقریب مذاهب اسلامی نیز شرکت خواهد کرد.
وی افزود: چنین برنامههایی زمینهای برای تبادل دیدگاه میان علما و روحانیون مذاهب مختلف، تقویت ارتباطات فرهنگی و دینی و ارائه الگوی مناسبی از همزیستی و برادری اسلامی است.
ماموستا اداک خاطرنشان کرد: کردستان به واسطه سابقه همزیستی پیروان مذاهب اسلامی، ظرفیت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ تقریب دارد و حضور روحانیون استان در برنامههای وحدتآفرین میتواند این ظرفیت را در سطح ملی بیشتر معرفی کند.
وی با بیان اینکه وحدت اسلامی نیازمند اقدامات عملی و ارتباط مستمر میان پیروان مذاهب است، گفت: شناخت متقابل، احترام به مقدسات مذاهب، گفتوگو میان علما و توجه به مشترکات دینی باید در برنامههای فرهنگی و اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی مرکز بزرگ اسلامی کردستان عنوان کرد: سفر روحانیون اهلسنت استان به مشهد مقدس، حامل پیامی از کردستان است؛ پیامی که بر محبت به پیامبر اکرم(ص)، اهلبیت(ع)، وحدت مسلمانان و ضرورت ایستادگی در برابر تفرقه تأکید دارد.
ماموستا اداک افزود: امیدواریم برگزاری این برنامهها بتواند در تعمیق روابط میان علما و پیروان مذاهب اسلامی و تقویت فرهنگ همدلی و برادری در جامعه اسلامی مؤثر باشد.
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