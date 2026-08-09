به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدهاشم موسوینیا بعداظهر یکشنبه در نشستی با تشریح برنامههای ویژه پایانی ماه صفر، از برنامهریزی برای برگزاری مراسم شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) در استان خبر داد و بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، انتظامی و فرهنگی برای برگزاری باشکوه این برنامهها تأکید کرد.
وی با اشاره به برنامه مراسم ۲۸ صفر اظهار داشت: مسیر پیشنهادی این مراسم از میدان امام حسین(ع)، خیابان ۶۰ متری جانبازان و خیابان طالقانی به سمت مسجد صاحبالزمان(عج) خواهد بود.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: زمان دقیق و مکان نهایی برگزاری این مراسم، فردا در جلسه هماهنگی با مسئولان انتظامی استان قطعی و پس از آن از طریق صدا و سیما و رسانهها اطلاعرسانی خواهد شد.
وی گفت: مراسم ۲۸ صفر از ساعت ۹ صبح برگزار میشود و تلاش شده است با هماهنگی دستگاههای مختلف، این برنامه در شأن مردم استان برگزار شود.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد همچنین به برگزاری پیادهروی شب شهادت امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: سال گذشته برای نخستین بار مراسم پیادهروی از امامزاده عبدالله(ع) به سمت آبشار یاسوج برگزار شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود.
وی ادامه داد: در این مراسم، آیتالله حسینی، نماینده ولیفقیه در استان، نیز همراه با مردم در این مسیر حضور یافت و اقشار مختلف مردم در برنامه مشارکت کردند.
حجت الاسلام موسوی نیا از برگزاری مجدد این برنامه در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: پیادهروی شب شهادت امام رضا(ع) روز پنجشنبه ۲۱ مردادماه، از ساعت ۱۷ از امامزاده عبدالله(ع) به سمت آبشار یاسوج برگزار خواهد شد.
وی بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای برگزاری این مراسم تأکید کرد و گفت: از فردا نامهنگاری با ادارات استانی و شهرستانی برای اطلاعرسانی و ترغیب کارکنان و خانوادههای آنان به حضور در این برنامهها انجام خواهد شد.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان ابراز امیدواری کرد با همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف، مراسم ۲۸ صفر و پیادهروی شهادت امام رضا(ع) با شکوه و در شأن مردم کهگیلویه و بویراحمد برگزار شود.
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