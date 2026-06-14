به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حامد احمدپور پیش از ظهر یکشنبه با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای برگزاری مراسم محرم، از آمادگی ری برای میزبانی گسترده از زائران و عزاداران حسینی خبر داد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری اظهار داشت: با توجه به همزمانی ایام محرم با مراسم وداع و تشییع شهدای گرانقدر، شهرستان ری میزبان هموطنانی از سراسر کشور و همچنین زائرانی از کشورهای عراق و لبنان خواهد بود.
وی افزود: در این راستا، تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی شبانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مساجد، حسینیهها و مراکز مذهبی شهرستان پیشبینی و برنامهریزی شده است.
احمدپور با اشاره به رویکرد برنامههای محرم امسال گفت: محرم دارای دو وجه مرثیه و حماسه است و تلاش شده با تبیین ابعاد حماسی نهضت عاشورا، مراسم عزاداری امسال با شور و جلوهای متفاوت برگزار شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری بیان کرد: بر همین اساس، هیئات مذهبی علاوه بر برگزاری مراسم در مساجد و حسینیهها، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء با حرکت دستههای عزاداری در میادین اصلی شهر حضور خواهند داشت.
وی «میادین» را محور اصلی عزاداریهای محرم امسال دانست و افزود: برنامههای ویژهای در میدان نماز، میدان شهرری، میدان بروجردی و دیگر میادین سطح شهرستان برای عزاداران حسینی تدارک دیده شده است.
احمدپور با اشاره به ظرفیتهای مذهبی شهرستان ری خاطرنشان کرد: حدود هزار هیئت مذهبی در دهه اول محرم فعالیت خواهند داشت و بیش از ۳۰۰ موکب نیز از حسنآباد تا دولتآباد، قیامدشت و خاورشهر به عزاداران خدماترسانی میکنند.
وی ادامه داد: بلوار قدس دولتآباد با استقرار ۴۰ موکب، یکی از کانونهای اصلی تجمع و خدمترسانی به عزاداران در ایام محرم خواهد بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری در پایان با اشاره به برگزاری نشستهای هماهنگی با مبلغان، مداحان و مسئولان هیئات مذهبی تأکید کرد: اقامه باشکوه نماز ظهر عاشورا در اول وقت از اولویتهای اصلی برنامههای محرم امسال است و عزاداریها با رویکردی حماسی در سطح شهر برگزار خواهد شد.
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