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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

قبله تهران برای میزبانی از ۱۰۰ هزار زائر محرم آماده می‌شود

قبله تهران برای میزبانی از ۱۰۰ هزار زائر محرم آماده می‌شود

ری- رئیس اداره تبلیغات اسلامی ری از آمادگی این شهرستان برای میزبانی و اسکان بیش از ۱۰۰ هزار زائر و عزادار حسینی در ایام محرم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد احمدپور پیش از ظهر یکشنبه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری مراسم محرم، از آمادگی ری برای میزبانی گسترده از زائران و عزاداران حسینی خبر داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری اظهار داشت: با توجه به هم‌زمانی ایام محرم با مراسم وداع و تشییع شهدای گرانقدر، شهرستان ری میزبان هم‌وطنانی از سراسر کشور و همچنین زائرانی از کشورهای عراق و لبنان خواهد بود.

وی افزود: در این راستا، تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی شبانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مساجد، حسینیه‌ها و مراکز مذهبی شهرستان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است.

احمدپور با اشاره به رویکرد برنامه‌های محرم امسال گفت: محرم دارای دو وجه مرثیه و حماسه است و تلاش شده با تبیین ابعاد حماسی نهضت عاشورا، مراسم عزاداری امسال با شور و جلوه‌ای متفاوت برگزار شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری بیان کرد: بر همین اساس، هیئات مذهبی علاوه بر برگزاری مراسم در مساجد و حسینیه‌ها، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء با حرکت دسته‌های عزاداری در میادین اصلی شهر حضور خواهند داشت.

وی «میادین» را محور اصلی عزاداری‌های محرم امسال دانست و افزود: برنامه‌های ویژه‌ای در میدان نماز، میدان شهرری، میدان بروجردی و دیگر میادین سطح شهرستان برای عزاداران حسینی تدارک دیده شده است.

احمدپور با اشاره به ظرفیت‌های مذهبی شهرستان ری خاطرنشان کرد: حدود هزار هیئت مذهبی در دهه اول محرم فعالیت خواهند داشت و بیش از ۳۰۰ موکب نیز از حسن‌آباد تا دولت‌آباد، قیامدشت و خاورشهر به عزاداران خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی ادامه داد: بلوار قدس دولت‌آباد با استقرار ۴۰ موکب، یکی از کانون‌های اصلی تجمع و خدمت‌رسانی به عزاداران در ایام محرم خواهد بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری در پایان با اشاره به برگزاری نشست‌های هماهنگی با مبلغان، مداحان و مسئولان هیئات مذهبی تأکید کرد: اقامه باشکوه نماز ظهر عاشورا در اول وقت از اولویت‌های اصلی برنامه‌های محرم امسال است و عزاداری‌ها با رویکردی حماسی در سطح شهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6859647

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