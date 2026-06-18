به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباسی صبح پنج‌شنبه در همایش مسئولین هیئت های مذهبی شهرستان بیرجند گفت: شعار امسال محرم« در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» است و مراسم تدفین رهبر شهید را از ۱۳ تا ۱۸ خواهیم داشت و برای هر شب از دهه اول محرم یک هیئت مشخص شده تا برنامه های حماسی و عزاداری را در میدان اجتماعات برگزار کنند.

مسئول هیئت های مذهبی خراسان جنوبی بیان کرد: علاوه بر برپایی جلسات در مساجد و حسینیه ها باید هیئت های مذهبی در اجتماعات مردمی حضور گسترده ای داشته باشند.

عباسی با بیان اینکه با رهبری مقام معظم رهبری، راه امام شهید را ادامه خواهیم داد، افزود: مردم، رهبری و میدان سه رکن اساسی هستند که با در کنار همدیگر بودن این سه رکن همواره پیروز خواهیم بود.

به گفته وی، از شب هشتم محرم حرکت هیئت های مذهبی را شب و روز در خیابان ها و میادین شهر خواهیم داشت و بعد از ظهر هشتم محرم هم با حضور همه هیئت های مذهبی را در میدان اجتماعات شهید رئیسی خواهیم داشت و در روز عاشورا هم بر اساس برنامه ریزی انجام شده هیئت به سوی قتلگاه حرکت خواهند کرد و نماز جماعت ظهر به امامت آیت الله عبادی خوانده خواهد شد.

عباسی گفت: از روز شنبه آینده نمایندگان هیئت باید به دفتر نیست های مذهبی بیرجند برای در یافت حواله روغن، شکر و مرغ مراجعه کنند.