وزش باد و خیزش گرد و خاک در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتا شدید تا بعد از ظهر چهارشنبه در برخی ساعات سواحل جنوبی استان متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین تا روز شنبه در سطح استان، وزش باد و خیزش گرد و خاک پدیده غالب مورد انتظار خواهد بود و دمای هوا نیز در این مدت مقادیر بالایی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف، همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در طول روز در برخی نقاط همراه با گردوخاک خواهد بود.

کارشناس داره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی با سرعت۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، و در سواحل جنوبی تا اواخر امشب با سرعت ۱۴ تا ۴۰ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا در سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، و در سواحل جنوبی تا نیمه شب ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل ۱۸۰ سانتی متر و از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.