سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی تا عصر فردا (چهارشنبه) روی دریا، سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی به‌تناوب مواج خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین با افزایش ناپایداری‌های جوی در پنجشنبه، ضمن افزایش پوشش ابر در سطح استان بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی، وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهربیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی ۱۴ تا ۴۰ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در سواحل مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر و در فراساحل جنوبی گاهی ۲۱۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.