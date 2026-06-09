۵۰۰ هزار اصله نهال در نهالستان گرمسیری دهلران تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل فرهادی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید اعضای شورای حفاظت شهرستان دهلران ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: امسال در ادامه اجرای طرح ملی «کاشت یک میلیارد اصله درخت»، عملیات بذرکاری و گلدانگیری ۵۰۰ هزار نهال در نهالستان گرمسیری این شهرستان با موفقیت انجام شده است.
فرهادی با اشاره به سیاستهای ابلاغی سازمان منابع طبیعی در زمینه توسعه زراعت چوب، افزود: ایجاد مزارع زراعت چوب و اجرای طرح «بادشکن مزارع» از اولویتهای اصلی این اداره است. وی در تشریح عملکرد سال گذشته گفت: در سال گذشته ۵۰ هکتار مزرعه زراعت چوب و ۱۴۰ کیلومتر بادشکن مزارع در شهرستان اجرا شد که گامی مهم در جهت تقویت پوشش گیاهی و مقابله با فرسایش خاک به شمار میرود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی این طرحها بیان کرد: علاوه بر دستاوردهای زیستمحیطی، در سال گذشته بیش از یکهزار تن چوب به ارزش سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از اراضی کشاورزی شهرستان برداشت و روانه بازار شد که نشاندهنده توجیهپذیری اقتصادی این طرح برای کشاورزان است.
وی همچنین از توزیع رایگان ۵۰۰ هزار اصله نهال از گونههای مقاوم نظیر کهور، کنار و اکالیپتوس در سال گذشته میان کشاورزان، مردم و سازمانهای دولتی و غیردولتی خبر داد و تصریح کرد: این اقدام در راستای مشارکت حداکثری مردم در طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت صورت گرفته است.
فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت جغرافیایی شهرستان اشاره کرد و افزود: دهلران دارای ۶۸۰ هزار هکتار وسعت است که از این میزان، ۲۴۰ هزار هکتار (حدود ۳۰ درصد مساحت شهرستان) را اراضی بیابانی تشکیل میدهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از مجموع اراضی شهرستان، ۱۱۰ هزار هکتار را جنگلها تشکیل میدهند که ۹۴ هزار هکتار آن عرصههای طبیعی و ۱۶ هزار هکتار نیز جنگلهای دستکاشت هستند که با برنامهریزیهای صورتگرفته، تلاش داریم با تداوم کاشت درخت و توسعه زراعت چوب، ضمن مقابله با بیابانزایی، به توسعه پایدار منطقه کمک کنیم.
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