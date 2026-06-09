به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی در دیدار با آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی موقوفات، علاوه بر حفظ و صیانت از سرمایه‌های وقفی، می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصاد کشور ایفا نماید.



وی در ادامه با تشریح روند احیای موقوفات و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های وقف، به اقدامات گسترده سازمان در عرصه اقتصاد دانش‌ بنیان اشاره کرد و گفت: سازمان اوقاف در سال‌های اخیر تلاش کرده‌است با ورود به عرصه‌های نوین اقتصادی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه افزایش بهره‌وری موقوفات و تحقق هرچه بهتر نیات واقفان را فراهم سازد.



وی همچنین بخشی از فعالیت‌های اقتصادی سازمان را در حوزه تکمیل زنجیره‌ها در صنایع غذایی برشمرد و به سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در بخش‌های کشاورزی، دامداری، آبزی‌پروری و صنایع وابسته اشاره کرد.



خاموشی در ادامه به تشریح فعالیت‌های گسترده قرآنی، فرهنگی و اجتماعی این سازمان پرداخت و اظهار داشت: برگزاری مسابقات و محافل قرآنی، توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی، حمایت از برنامه‌های فرهنگی و دینی و اجرای طرح‌های مختلف اجتماعی در راستای عمل به نیات واقفان از جمله مأموریت‌های مهم سازمان اوقاف به شمار می‌رود.



وی همچنین از اجرای طرح‌های حمایتی متعدد توسط این سازمان خبر داد و به اقداماتی نظیر کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، حمایت از اقشار نیازمند، اجرای طرح «قرار دوازدهم» و سایر برنامه‌های اجتماعی و خیرخواهانه اشاره کرد که با بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات در سراسر کشور به اجرا درآمده‌است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان اوقاف در سال‌های اخیر با همکاری و هماهنگی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، برنامه گسترده‌ای را برای احیاء، ساماندهی و بهره‌برداری بهینه از رقبات و موقوفات حوزوی در دستور کار قرار داده‌است.



خاموشی افزود: این اقدامات با رعایت کامل مفاد وقف‌نامه‌ها، زیر نظر هیئت امنای موقوفات حوزوی و با هدف تحقق دقیق نیات واقفان انجام می‌شود.

