آزادی ۲ زندانی جرائم غیرعمد در هفته وقف در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته وقف و در راستای اجرای نیات واقفان نیکاندیش، ۲ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد شهرستان رودان با بهرهگیری از محل نیات مرتبط موقوفات این شهرستان آزاد شدند.
رضا محرمزاده رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رودان، در این مراسم با اشاره به نقش وقف در رفع نیازهای اجتماعی، اظهار کرد: وقف تنها محدود به ساخت مسجد و اماکن مذهبی نیست، بلکه میتواند در حوزههای مختلف اجتماعی از جمله حمایت از نیازمندان و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیز نقشآفرینی کند.
وی افزود: با استفاده از ظرفیت موقوفات و اجرای صحیح نیات واقفان، زمینه آزادی این ۲ زندانی فراهم شد و امیدواریم با توسعه وقفهای جدید با نیتهای اجتماعی، بتوان گامهای مؤثرتری در حمایت از اقشار نیازمند برداشت.
در ادامه، دادستان شهرستان رودان نیز با قدردانی از اقدامات اداره اوقاف در حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد، گفت: استفاده از ظرفیت موقوفات برای حل مشکلات اجتماعی و کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، نمونهای ارزشمند از آثار خیر و ماندگار وقف در جامعه است.
سید حیدر موسوی افزود: همکاری دستگاههای اجرایی، خیران و واقفان میتواند زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگشت افراد واجد شرایط به کانون خانواده را فراهم کند.
در پایان این مراسم، از سوی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رودان، از دادستان شهرستان به پاس همکاری و همراهی در اجرای نیات موقوفات و حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تجلیل شد.
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