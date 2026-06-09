رحمان نیا: هوای استان زنجان گرم می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری است و از بعدازظهر برمیزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی ابراز کرد: بارش باران با رعد و برق همراه خواهد بود که در این میان بهش هروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، با بیان اینکه بارش ها ضعیف خواهد بود، گفت: بارش ها روز پنجشنبه شدید می شود.

رحمان نیا رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می شود.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان به عنوان چهارمین مرکز استان خنک کشور ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، تاکید کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۷ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت پنج درجه سانتی گراد افزایش یافته است.