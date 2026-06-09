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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

رحمان نیا: هوای استان زنجان گرم می شود

رحمان نیا: هوای استان زنجان گرم می شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از گرم شدن هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری است و از بعدازظهر برمیزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی ابراز کرد: بارش باران با رعد و برق همراه خواهد بود که در این میان بهش هروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، با بیان اینکه بارش ها ضعیف خواهد بود، گفت: بارش ها روز پنجشنبه شدید می شود.

رحمان نیا رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می شود.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان به عنوان چهارمین مرکز استان خنک کشور ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، تاکید کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۷ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت پنج درجه سانتی گراد افزایش یافته است.

کد مطلب 6854892

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