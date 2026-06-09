به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح سه شنبه در دیدار با اتباع افغانستانی مقیم بخش ارم با اشاره به اشتراکات عمیق دینی و فرهنگی، بر اجرای کامل فرمان رهبر معظم انقلاب درباره تحصیل کودکان تأکید و اظهار کرد: هیچ مدیر مدرسهای حق ندارد فرزند شما را پشت در بگذارد.
وی با گرامیداشت پیوندهای ناگسستنی میان دو ملت اضافه کرد: ما با شما همسایه نیستیم، همخانوادهایم. زبان فارسی، دین مبین اسلام، عشق به اهل بیت (ع)، قرآن کریم، نوروز، شب یلدا و سنتهای دیرینه، رشتههای محکمی هستند که ما را به هم گره زدهاند.
بخشدار ارم با تأکید بر سنت دیرین میهماننوازی در فرهنگ ایرانی افزود: شما در سرزمینی زندگی میکنید که واژه میهمان برایش مقدس است. حضور شما در کنار ما، هرچند موقت اما ارزشمند است و ما مفتخریم که میزبان برادران و خواهرانی از دیار کهن بلخ، هرات و کابل هستیم.
تحصیل کودکان؛ خط قرمز بخشداری
وی با اشاره به موضوع تحصیل کودکان بیان کرد: بر اساس فرمان تاریخی امام شهید ، حضرت آیتالله خامنهای (ره)، هیچ کودک افغانستانی، حتی اگر فاقد مدرک اقامتی باشد، از ثبتنام در مدارس دولتی محروم نیست. این یک تکلیف قانونی و شرعی است.
جعفری با هشدار به مدیران مدارس تأکید کرد: هیچ مدیر مدرسهای حق ندارد فرزند شما را پشت در بگذارد. اگر در هر نقطهای از بخش ارم با چنین مانعی مواجه شدید، مستقیماً به دفتر بخشداری مراجعه کنید یا با شمارههای اعلامشده تماس بگیرید. شخصاً موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد.
خدمات بهداشتی و درمانی
بخشدار ارم در ادامه به حق دسترسی خانوادههای افغانستانی به خدمات بهداشتی اشاره کرد و گفت: تمامی مراکز بهداشتی و درمانی بخش ارم موظفند خدمات واکسیناسیون رایگان، مراقبتهای بارداری و بهداشت مادر و کودک را بدون هیچگونه تبعیضی به مادران و کودکان افغانستانی ارائه دهند.
وی همچنین از اجرای طرحهای بیمه سلامت همگانی برای افراد واجد شرایط خبر داد و به بیان تکالیف قانونی اتباع پرداخت و از اتباع افغانستانی خواست با رعایت کامل قوانین، به حفظ آرامش و امنیت کمک کنند.
جعفری تصریح کرد: قوانین راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرید. از سر و صدای نامتعارف در معابر و تجمعاتی که ممکن است موجب نگرانی همسایگان ایرانی شود، بپرهیزید. اگر شاهد جرم یا موارد امنیتی بودید، با شماره ۱۱۰ تماس بگیرید.
وی همچنین از شهروندان ایرانی خواست با احترام به کرامت انسانی اتباع، از هرگونه رفتار تبعیضآمیز بپرهیزند و تأکید کرد: نژادپرستی در قاموس انقلاب اسلامی جایی ندارد. از برادران افغانستانیام نیز انتظار دارم با رعایت آداب محل، نظافت محیط و رفتار محترمانه، شایستگی خود را نشان دهند.
جعفری برای کاهش مراجعات قضایی، مسیرهای جایگزین حل اختلاف را معرفی کرد و گفت: برای حل اختلافهای کوچک خانوادگی یا همسایگی، پیش از مراجعه به دادگاه، به شوراهای حل اختلاف یا ریشسفیدان معتمد افغانستانی مراجعه کنید. ما این مسیر را تسهیل کردهایم.
وی بیان کرد: زندگی شرافتمندانه، قانونمدار و مسئولانه شما در ایران، کلید باز شدن قفل تسهیلات بیشتر برای آینده است. ما شما را نه بهعنوان "تبعه"، بلکه بهعنوان "برادر دینی" میبینیم، اما برادری زمانی پایدار میماند که چهارچوبهای حقوقی آن محترم شمرده شود.
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