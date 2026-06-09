به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در گردهمایی کشاورزان روستاهای جنوب شهر خرمآباد که باهدف آگاهسازی و پیشگیری از آتشزدن کاه و کلش و پسماندهای کشاورزی برگزار شد، بر ضرورت همکاری کشاورزان در حفظ محیطزیست و جلوگیری از آتشسوزیهای احتمالی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش مهم روستاییان و کشاورزان در تولید و امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: مدیران موظف هستند با حضور میدانی و خدمترسانی مؤثر، پاسخگوی مطالبات مردم باشند و توسعه زیرساختهای روستایی بهویژه در حوزه کشاورزی را با جدیت دنبال کنند.
فرماندار خرمآباد، افزود: توسعه روستاها و تقویت زیرساختهای موردنیاز، زمینه ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی را فراهم میکند و از مهاجرت جلوگیری خواهد کرد؛ چرا که روستاها کانون تولید و یکی از ارکان مهم توسعه شهرستان هستند.
درمنان همچنین با قدردانی از همراهی و حضور مردم در صحنههای مختلف، بر لزوم توجه ویژه دستگاههای اجرایی به مطالبات کشاورزان تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای پروژههای مرتبط با توسعه کشاورزی و زیرساختهای روستایی شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش خطر آتشسوزی در فصل برداشت، اظهار کرد: آتشزدن کاه و کلش و پسماندهای کشاورزی علاوه بر تهدید منابع طبیعی و اراضی ملی، موجب کاهش حاصلخیزی خاک، ازبینرفتن مواد آلی زمین، افزایش آلودگی محیطزیست و بالارفتن احتمال وقوع آتشسوزیهای گسترده در مراتع و مزارع میشود.
فرماندار خرمآباد، تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی نیازمند همکاری و مشارکت همه مردم است و انتظار میرود کشاورزان با رعایت اصول فنی و زیستمحیطی، نقش مؤثری در صیانت از سرمایههای طبیعی منطقه ایفا کنند.
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