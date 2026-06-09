به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه‌لو ظهر سه شنبه در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به برخی انتقادها و اظهارنظرها پیرامون نحوه تخصیص بودجه‌های عمرانی شهرداری، اظهار کرد: گاهی این پرسش مطرح می‌شود که چرا بخش قابل توجهی از اعتبارات مدیریت شهری به پروژه‌هایی اختصاص می‌یابد که در ظاهر برای شهروندان قابل مشاهده نیست؛ در حالی که باید توجه داشت توسعه واقعی و پایدار شهرها بر پایه زیرساخت‌ها شکل می‌گیرد و بسیاری از مهم‌ترین پروژه‌های شهری دقیقاً در بخش‌هایی اجرا می‌شوند که کمتر در معرض دید عموم قرار دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: امسال حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث کانال‌های زیرزمینی و پروژه‌های مدیریت آب‌های سطحی در سطح شهر اختصاص یافته و این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که شورا و شهرداری به جای اجرای پروژه‌های نمایشی و زودبازده، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایدار را در اولویت قرار داده‌اند.

وی افزود: اگر قرار بود نگاه شورا و شهرداری صرفاً معطوف به اجرای پروژه‌های پوپولیستی، تبلیغاتی و نمایشی باشد، قطعاً هیچ‌گاه ۳۰ میلیارد تومان از منابع شهر را صرف احداث کانال‌های زیرزمینی نمی‌کردیم؛ پروژه‌هایی که در زیر زمین اجرا می‌شوند و شاید برای بسیاری از شهروندان قابل مشاهده نباشند، اما آثار و نتایج آن‌ها سال‌ها و حتی دهه‌ها در زندگی مردم باقی خواهد ماند.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه فلسفه مدیریت شهری مسئولانه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ماندگار است، تصریح کرد: باور ما این است که منابع عمومی شهر باید در مسیری هزینه شود که بیشترین منفعت را برای نسل حاضر و نسل‌های آینده به همراه داشته باشد. به همین دلیل بخش مهمی از اعتبارات عمرانی به حوزه‌هایی اختصاص یافته که نقش اساسی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و جلوگیری از بروز مشکلات و بحران‌های شهری دارند.

حمزه‌لو به اقدامات انجام شده در حوزه بهسازی معابر شهری اشاره کرد و گفت: موضوع آسفالت یکی از مطالبات همیشگی و جدی شهروندان بوده و اعضای شورای اسلامی شهر نیز به صورت مستمر این مسئله را از شهرداری پیگیری می‌کنند.

وی افزود: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و اجرای طرح‌های گسترده آسفالت‌ریزی و لکه‌گیری معابر، وضعیت آسفالت شهر نسبت به سال‌های گذشته بهبود محسوسی پیدا کرده است و می‌توان گفت امروز شرایط در مرحله‌ای پایدار و قابل قبول قرار دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه این روند همچنان ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: هر روز که می‌گذرد شاهد ارتقای وضعیت معابر شهری هستیم و این مسئله نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت شهری به تقویت زیرساخت‌ها و پاسخگویی به مطالبات شهروندان است.

کاهش محسوس آبگرفتگی‌ها و خسارات ناشی از بارش‌ها

حمزه‌لو را به موضوع مدیریت آب‌های سطحی اختصاص داد و اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی شهر زنجان در سال‌های گذشته، آبگرفتگی معابر و خسارات ناشی از بارش‌های شدید بود؛ به‌گونه‌ای که با هر بارش تند و ناگهانی، نگرانی‌ها درباره وقوع سیلاب‌های شهری، ورود آب به منازل و واحدهای تجاری و وارد شدن خسارت به اموال شهروندان افزایش پیدا می‌کرد.

وی ادامه داد: در بسیاری از نقاط شهر، به ویژه مناطق غربی، بارندگی‌های شدید موجب ایجاد مشکلات متعدد برای شهروندان می‌شد و مدیریت این وضعیت به یکی از دغدغه‌های مهم شورای شهر و شهرداری تبدیل شده بود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به نتایج اجرای پروژه‌های کانال‌سازی و هدایت آب‌های سطحی گفت: امروز و پس از اجرای بخشی از این پروژه‌ها، آثار مثبت آن به شکل ملموسی قابل مشاهده است. بارش‌های اخیر نشان داد که وضعیت شهر نسبت به گذشته تغییر قابل توجهی کرده و بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از آبگرفتگی کنترل شده است.

وی افزود: هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، اما واقعیت این است که حجم خسارات و مشکلات ناشی از بارندگی‌های شدید در مقایسه با سال‌های گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته و این مسئله نتیجه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی و فنی است.

حمزه‌لو با تأکید بر اینکه اجرای پروژه‌های مدیریت آب‌های سطحی بر مبنای مطالعات علمی و کارشناسی انجام می‌شود، اظهار داشت: تمامی طرح‌های مرتبط با احداث کانال‌های انتقال آب در شورای اسلامی شهر مورد بررسی دقیق قرار گرفته و پس از انجام مطالعات تخصصی و ارزیابی‌های فنی به تصویب رسیده‌اند.