به گزارش خبرنگار مهر، مهدی وفایی ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی در واقع نماینده چندین دستگاه ملی در استان است و نباید تنها به چشم توزیعکننده بودجه به آن نگاه کرد، گفت: تخصیص اعتبارات در واقع کوچکترین بخش از وظایف سازمان برنامه محسوب میشود.
وی ادامه داد: تمرکز اصلی ما در معاونت برنامهریزی بر تدوین اسناد بالادستی، آمایش سرزمین، برنامه هفتم توسعه، مدیریت اشتغال، سرمایهگذاری و پژوهش است تا توسعه استان بر اساس ظرفیتهای واقعی و نه تحمیلی، شکل بگیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همدان افزود: سازمان برنامه و بودجه در استان همدان بهعنوان بازوی سازمان اداری و استخدامی کشور عمل میکند و وظیفه تأمین و ارتقای کیفیت نیروی انسانی، تبدیل وضعیتها و تعیین صلاحیت مدیران دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.
وی با انتقاد از پروژههایی که بدون پیوست آمایشی در دورههای گذشته اجرا شدهاند، تاکید کرد: وظیفه اصلی سازمان برنامه و بودجه، برنامهریزی علمی و نه صرفاً توزیع پول است و نیروگاه شهید مفتح یک نمونه از برنامهریزی نادرست بدون توجه به منابع آبی منطقه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همدان در ادامه عنوان کرد: همچنین در حوزه مدیریت نظام فنی و اجرایی، راهبری پروژههای عمرانی و رتبهبندی پیمانکاران و مشاوران با دقت و حساسیت بالا در حال انجام است.
وفایی در ادامه به تحولات پیشروی حوزه آمار اشاره کرد و گفت: سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ برای ما بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که قرار است برای نخستینبار این فرایند به صورت «ثبتیمبنا» و با بهرهگیری از پایگاههای داده دستگاههای اجرایی انجام شود تا از مراجعات غیرضروری به منازل مردم کاسته شود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه در مسیر هوشمندسازی خدمات و پاسخگویی به مردم پیشگام بوده است.
وفایی با اشاره به راهاندازی سامانه فوریتهای اداری (فواد۱۲۸) برای رسیدگی به شکایات مردم از کمکاری احتمالی در ادارات، تصریح کرد: در ارزیابیهای اخیر، استان همدان موفق شده است رتبه اول کشور را در کیفیت عملکرد این سامانه کسب کند که نشاندهنده عزم جدی ما برای کاهش گلایههای مردمی و اصلاح فرایندهای اداری است.
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