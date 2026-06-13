وضعیت نامناسب دریچه منهول در همدان زمینه ساز تصادفات است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری ظهر شنبه در جلسه کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر همدان با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی شهرداری در حوزه‌های عمرانی، اظهار کرد: آسفالت معابر نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یکی از مطالبات اصلی شهروندان است که تحقق آن تأثیر مستقیمی بر رضایتمندی عمومی دارد.

وی افزود: دستیابی به کیفیت مطلوب در این حوزه، نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان و اعمال نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها است.

رئیس کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از وضعیت نامناسب دریچه‌های منهول در معابر سطح شهر، تصریح کرد: نواقص موجود در این دریچه‌ها علاوه بر بروز خسارت به خودروها، زمینه‌ساز تصادفات است و مدیریت شهری موظف به رفع این خطرات است.

وی با یادآوری مصوبه شورای شهر در ابتدای دوره فعالیت مبنی بر ساماندهی منهول‌ها، گفت: طبق قانون، شهرداری اختیار دارد در صورت عدم ورود دستگاه‌های مسئول، رأساً نسبت به اصلاح وضعیت اقدام کرده و هزینه‌های مربوطه را از شرکت‌های ذی‌ربط دریافت کند.

حیدری با بیان اینکه هم‌اکنون پیمانکار پروژه هم‌سطح‌سازی بیش از هزار دریچه منهول در معابر اصلی انتخاب شده و این پروژه در آستانه اجرا قرار دارد، افزود: نابسامانی در وضعیت منهول‌ها می‌تواند زحمات کلی شهرداری در حوزه آسفالت را تحت‌الشعاع قرار دهد.

رئیس کمیسیون عمرانی شورا در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ترافیکی بلوار ارم پرداخت و تأکید کرد: مسیر دوچرخه‌سواری این بلوار نیازمند بازنگری در مطالعات و در صورت لزوم، اصلاحات ساختاری است.

وی همچنین خواستار انتقال مرکز کنترل ترافیک شهرداری همدان به مکان جدید شد و ادامه داد: محل فعلی فاقد کارایی لازم است و در صورت جابه‌جایی این مرکز راهبردی، باید تداوم عملکرد خدمات‌رسانی آن تضمین شود.

حیدری در پایان بر ضرورت ایجاد دیتاسنتربرای حفظ اسناد و مدارک شهرداری تأکید کرد و افزود: راه‌اندازی دیتاسنتر سیار برای پیشگیری از نابودی اطلاعات در شرایط بحرانی، در کنار ایجاد یک مرکز ثابت و ایمن با تجهیزات فنی استاندارد، از الزامات پدافندی و اداری شهرداری است.