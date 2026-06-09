حجت‌الاسلام مهدی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: صد روز است که ملت ایران دست از خونخواهی رهبر شهید برنداشته‌اند و هرشب این کار را تکرار می‌کنند همچنین در کنار جبهه مقاومت ایستاده و از مظلومان و ستم‌دیدگان به ویژه مردم لبنان دفاع می‌کنند.

وی افزود: هرگونه اتفاق و مسائلی که برای افراد پیش میاید باید در اولین قدم، رجوع به قرآن داشته باشند چرا که پیامبر نیز تاکید داشت وقتی فتنه‌ها و گرفتاری‌ها ایجاد می‌شود، باید به قرآن رجوع کنید و اولین نظر را از قرآن و خدا طلب کنید.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: به تعبیر خدای متعال، اگر کسی مورد هدایت قرآن قرار بگیرد و راهی که قرآن مشخص کرده را انتخاب‌ کند، پایداری و استحکام آن از بقیه راه‌ها بیشتر است گرچه ممکن است نظرات دیگر درست یا نادرست باشد اما اما نظر قرآن اعتبار آن از همه نظرها بیشتر است.

قاسمی تصریح کرد: خدای متعال در سوره مبارکه انفال به مسئله نقض مکرر آتش بس توسط دشمن اشاره کرده، البته بیان قرآن به صورت کلی بوده و شامل هر نوع عهد و پیمانی که با گروه‌هایی از دشمنان بوده که بسته شده ولی دشمن آن را نقض کرده و این فقط شامل جنگ نیست.

وی بیان کرد: کار خیلی خوب و اثرگذاری توسط نیروهای نظامی ایران انجام شد و پیام آن، به این شکل بود که مشخص شد که دشمن به غیر از زبان زور چیزی دیگری را متوجه نمی‌شود و راه گفتگویی با آن‌ها باقی نمانده چرا که این‌ها از زمان اعلام آتش بس بارها آتش بس را نقض کرده و به جزایر جنوبی کشور حمله کردند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: پاسخ امروز جمهوری اسلامی ایران به دشمن یک پاسخ سفت و سختی بود که امید می‌رود از این به بعد جرئت نقض آتش بس را نخواهند داشت و اگر هم مجدد اقدامی کردند دوباره باید با شدت بیشتر با آنان برخورد شود.

قاسمی یادآور شد: جمهوری اسلامی در حملات جنگ ۱۲ ساعته خود، یک معادله جدید در خاورمیانه و منطقه غرب آسیا تولید کرد یعنی این موضوع که جبهه مقاومت یک جبهه یکپارچه بوده را عملی به دشمن نشان داد و این معادله جدید این است که هر بار دیگر دشمن تعدی کند پاسخ جمهوری اسلامی ایران بیشتر خواهد بود.