به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در بازدید از روند اجرای پروژه جاده سلامت در شهرستان های چالوس و عباسآباد اظهار کرد: دادگستری مازندران در راستای صیانت از حقوق عامه و رفع موانع و مشکلات استان، به موضوعات مختلف ورود کرده و ضمن حمایت قانونی از دستگاههای اجرایی و پیگیری مطالبات بهحق مردم، توجه ویژهای به توسعه و پیشرفت استان دارد.
وی با اشاره به مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال مبنی بر فراهمسازی بسترهای لازم جهت اجرای این پروژه مهم در غرب مازندران، افزود: روند اجرای پروژه جاده سلامت در حال حاضر به شکل مطلوب در حال پیگیری و انجام است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اجرای این پروژه در نوار ساحلی غرب استان، تصریح کرد: با توجه به عقب نشینی آب دریای خزر، احداث جاده ساحلی با رعایت حریمهای قانونی میتواند بهعنوان یک مانع مؤثر، از تصرف اراضی ملی توسط سودجویان در آینده جلوگیری کند.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود به گلایههای مردم از وضعیت ترافیکی غرب مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم بالای تردد خودروها، بهویژه در ایام تعطیلات و ورود شمار زیادی از مسافران به منطقه، در کنار جمعیت بومی، احداث جاده ساحلی میتواند بخش قابل توجهی از بار ترافیکی داخل شهرها را کاهش دهد که این موضوع از مطالبات مهم و بهحق مردم منطقه به شمار میرود.
وی همچنین بر ضرورت اجرای طرحهای زیرساختی در استان تأکید کرد و افزود: در مسیر توسعه و پیشرفت مازندران، احداث یک جاده جنگلی نیز در آینده ضروری به نظر میرسد و لازم است مسئولان ذیربط با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، زمینه تحقق این طرح را فراهم کنند.
نظر شما