پوریانی: ترافیک مشکل جاده ای مازندران است؛ اجرای رینگ شهری نشتارود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه ملاقات عمومی با مردم بخش نشتا در گفت و گو با خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری ملاقات‌های مردمی، آگاهی از وضعیت حوزه‌های قضائی و شناسایی دغدغه‌ها و مطالبات مردم در شهرستان‌های مختلف است.

وی افزود: در این دیدارها ضمن بررسی مستقیم پرونده‌ها و درخواست‌های مردمی، تلاش می‌شود با همکاری رؤسای حوزه‌های قضائی و همکاران دادگستری تصمیمات لازم برای حل مشکلات مردم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شود.

پوریانی گفت: خوشبختانه امروز بیش از ۹۰ نفر از مردم منطقه نشتارود به صورت مستقیم مشکلات خود را مطرح کردند و برای بسیاری از موارد تصمیمات لازم گرفته شد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر لزوم رسیدگی به معضل ترافیک و ایمنی جاده‌های غرب استان افزود: متأسفانه در برخی مسیرها از جمله محور کندوان و محدوده نشتارود مشکلات جاده‌ای موجب وقوع حوادث تلخ شده است. در یکی از موارد اخیر به دلیل ترافیک سنگین و عدم امکان تردد خودروهای امدادی جان یک بیمار از دست رفت و در حادثه‌ای دیگر ریزش سنگ در محور کندوان موجب جراحت شدید یک شهروند و در نهایت فوت شد.

وی گفت: استان مازندران استانی گردشگرپذیر است اما بودجه و اعتبارات آن متناسب با حجم تردد مسافران و نیازهای زیرساختی نیست و انتظار می‌رود مدیران ارشد کشور با نگاه ملی به این استان بنگرند و در تأمین اعتبار پروژه‌های حیاتی از جمله مسیرهای ارتباطی غرب استان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

پوریانی افزود: با مدیرکل راهداری استان و رئیس حوزه قضائی مرزن‌آباد هماهنگی لازم برای حضور میدانی در نقاط حادثه‌خیز و شناسایی مناطق مستعد ریزش سنگ انجام شده است تا پیش از بروز خسارت اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران گفت: احیای حقوق عامه و حفظ جان و مال مردم وظیفه‌ای شرعی و قانونی است و قوه قضائیه در دوره جدید صیانت از حقوق شهروندی و برخورد با کوتاهی مدیران را در اولویت دارد. هر مقام یا مسئولی که در انجام وظایف خود قصور کند و موجب تهدید جان یا مال مردم شود باید پاسخگو باشد و دستگاه قضا بدون اغماض ورود خواهد کرد.

وی درباره طرح ایجاد رینگ شهری نشتارود گفت: این پروژه که از سال ۱۳۹۰ مطرح شده می‌تواند با ایجاد کمربندی شهری بار ترافیکی داخل شهر را کاهش دهد و مشکلات تردد مسافران را برطرف کند. با پیگیری‌هایی که انجام شده و قول معاون عمرانی استاندار مازندران امیدواریم این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد. دستگاه قضائی نیز آمادگی دارد برای رفع موانع حقوقی و اجرایی همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی انجام دهد.

پوریانی در پایان گفت: دادگستری مازندران با رویکردی مردم‌محور در کنار مدیران اجرایی خواهد بود تا در چارچوب قانون مشکلات مردم و دغدغه‌های عمرانی، اجتماعی و زیست‌محیطی استان برطرف شود.