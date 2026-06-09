آغاز عملیات اجرایی خط انتقال جدید گچین و ارتقای شبکه آبرسانی ۶ روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه‌پور اظهار داشت: این پروژه با هدف پایدارسازی وضعیت آب شرب دهستان گچین، از ایستگاه پمپاژ کشتی‌سازی تا سه‌راهی روستای کلمتلی اجرایی می‌شود.

وی در تشریح جزئیات فنی این طرح گفت: در این عملیات، ۳۴ کیلومتر خط انتقال با استفاده از لوله‌های چدن نشکن اجرا خواهد شد که شامل ۴ کیلومتر لوله با قطر ۶۰۰ میلی‌متر، ۲۵ کیلومتر لوله با قطر ۴۰۰ میلی‌متر لوله و ۵ کیلومتر لوله با قطر ۲۰۰ میلیمتر است. همچنین یک باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۸۰ لیتر بر ثانیه و یک باب مخزن با حجم ۵ هزار متر مکعب احداث خواهد شد.

حمزه‌پور با بیان اینکه این پروژه در قالب جهاد آبرسانی و توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) عملیاتی می شود، خاطرنشان کرد: این پروژه علاوه بر لوله‌گذاری، شامل احداث تمامی حوضچه‌های شیرآلات و تأسیسات جانبی است که با بهره‌برداری از آن، ۶ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۳ هزار نفر نفر از آن بهره مند خواهند شد.