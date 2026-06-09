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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

آغاز عملیات اجرایی خط انتقال جدید گچین و ارتقای شبکه آبرسانی ۶ روستا

آغاز عملیات اجرایی خط انتقال جدید گچین و ارتقای شبکه آبرسانی ۶ روستا

بندرعباس - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از آغاز عملیات اجرایی پروژه خط انتقال جدید گچین از توابع شهرستان بندرعباس با ارزش اعتباری چهار هزار میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه‌پور اظهار داشت: این پروژه با هدف پایدارسازی وضعیت آب شرب دهستان گچین، از ایستگاه پمپاژ کشتی‌سازی تا سه‌راهی روستای کلمتلی اجرایی می‌شود.

وی در تشریح جزئیات فنی این طرح گفت: در این عملیات، ۳۴ کیلومتر خط انتقال با استفاده از لوله‌های چدن نشکن اجرا خواهد شد که شامل ۴ کیلومتر لوله با قطر ۶۰۰ میلی‌متر، ۲۵ کیلومتر لوله با قطر ۴۰۰ میلی‌متر لوله و ۵ کیلومتر لوله با قطر ۲۰۰ میلیمتر است. همچنین یک باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۸۰ لیتر بر ثانیه و یک باب مخزن با حجم ۵ هزار متر مکعب احداث خواهد شد.

حمزه‌پور با بیان اینکه این پروژه در قالب جهاد آبرسانی و توسط قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) عملیاتی می شود، خاطرنشان کرد: این پروژه علاوه بر لوله‌گذاری، شامل احداث تمامی حوضچه‌های شیرآلات و تأسیسات جانبی است که با بهره‌برداری از آن، ۶ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۳ هزار نفر نفر از آن بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 6855114

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