۲۸۰ میلیارد ریال در اجرای شبکه فاضلاب دیلم هزینه شده است

عبدالحمید حمزه‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه فاضلاب دیلم یکی از پروژه‌های زیرساختی در بندر ساحلی دیلم محسوب می‌شود که روند اجرای این پروژه نقش مهم و تأثیرگذاری در اجرای پروژه‌های عمرانی، بهبود وضعیت بهداشتی و سلامت مردم ساحل‌نشین دیلم داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به افتتاح پروژه فاضلاب در این بندر اظهار داشت: در هفتمین روز از دهه فجر طرح فاضلاب منطقه ساحلی دیلم به طول ۲۰ کیلومتر با ۹۳ میلیارد ریال اعتبار امروز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر طول خط اصلی پروژه فاضلاب به تصفیه‌خانه ۴.۵ کیلومتر دانست و بیان کرد: تاکنون ۵۶ کیلومتر شبکه اصلی و فرعی فاضلاب دیلم اجراشده است.

حمزه‌پور، قطر اصلی شبکه اصلی و فرعی فاضلاب دیلم را ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌متر دانست و تصریح کرد: از هشت ایستگاه پمپاژ طراحی‌شده این پروژه تاکنون چهار ایستگاه اجراشده است.

وی، به هزینه‌های اجرای طرح فاضلاب دیلم پرداخت و بیان کرد: تاکنون ۲۸۰ میلیارد ریال در اجرای شبکه فاضلاب دیلم هزینه شده و این در حالی است که امسال ۲۹ میلیارد ریال تخصیص‌یافته است.

حمزه‌پور، افزود: پروژه فاضلاب منطقه ساحلی دیلم مابین ایستگاه پمپاژ به روش لوله رانی با قطر ۵۰۰ میلی‌متر از جنس پلی‌اتیلن برای افزایش سطح رفاه عمومی ۲۵۰۰ مشترک افتتاح‌شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بابیان اینکه درمجموع تاکنون پروژه فاضلاب دیلم ۸۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد خاطرنشان کرد: ظرفیت دفع فاضلاب دیلم در شبانه‌روز ۷۵۰۰ مترمکعب و تاکنون ۲۵۰۰ مترمکعب آن وارد مدار شده است.

به گزارش مهر، در ایام دهه فجر ۱۸ پروژه عمرانی بااعتبار ۱۴۵ میلیارد ریال در دیلم افتتاح و عملیات اجرایی ۸ پروژه با ۱۶۰ میلیارد ریال هم آغاز شد.

با تکمیل پروژه فاضلاب بندر دیلم علاوه برافزایش تحت پوشش قرار گرفتن جمعیت شهر این بندر، معیارهای زیست‌محیطی ارتقا می‌یابد و مشکلات این حوزه برطرف می‌شود.