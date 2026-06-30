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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

تیم گروهک‌های معاند و تجزیه‌طلب در شمال غرب متلاشی شد

تیم گروهک‌های معاند و تجزیه‌طلب در شمال غرب متلاشی شد

ارومیه- قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک تیم گروهک‌های معاند و تجزیه‌طلب در شمال غرب کشور متلاشی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد، در پی ورود یک تیم از گروهک‌های معاند و تجزیه‌طلب به مرزهای شمال‌غرب کشور برای اقدامات خراب‌کارانه و تروریستی، این اشرار در کمین رزمندگان قرارگاه حمزه گرفتار و به صورت کامل متلاشی شدند.

این درگیری در ارتفاعات مابین شهرستان‌های مهاباد و پیرانشهر و با پشتیبانی آتش ادوات صورت پذیرفت.

طی آن درگیری، این تیم ۶ نفره به‌طور کامل منهدم شد و اجساد چهار نفر از اشرار به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.

ضمن هشدار مجدد به عناصر تجزیه‌طلب و تروریست، اعلام می‌کنیم هرگونه اقدام در جهت ناامن‌سازی مرزهای شمال‌غرب با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

کد مطلب 6875266

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      0 1
      پاسخ
      اینا در مرز چیکار می کردن ،ایران حواسش،باشد

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