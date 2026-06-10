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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۰

وضعیت نامطلوب شاخص‌های سلامت مردان ایرانی

وضعیت نامطلوب شاخص‌های سلامت مردان ایرانی

عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی با تأکید بر اهمیت سلامت روان مردان گفت: مردان بیش از گذشته در معرض پیامدهای ناشی از انزوای اجتماعی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته سلامت مردان (۱۹ تا ۲۵ خرداد)، سید جلیل حسینی، عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات سلامت مردان، به چالش‌های پیش روی سلامت مردان پرداخت.

وی با اشاره به وضعیت سلامت مردان در کشور، اظهار داشت: شاخص‌های سلامت مردان در بسیاری از زمینه‌ها نسبت به زنان وضعیت نامطلوب‌تری دارد. امید به زندگی مردان کمتر از زنان است و روند بیماری‌های مزمن در میان مردان، به‌ویژه در سنین سالمندی، رو به افزایش است و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده این چالش‌ها ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.

حسینی افزود: مردان در مقایسه با زنان کمتر از خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره‌ای استفاده می‌کنند و به دلیل شرایط محیطی و شغلی، بیشتر در معرض عوامل خطر قرار دارند. همچنین ویژگی‌های رفتاری، اجتماعی و شغلی موجب شده است که آنان بیش از زنان در معرض ابتلا به بیماری‌های واگیر و غیرواگیر باشند.

رئیس مرکز تحقیقات سلامت مردان ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم، پایین‌تر بودن سطح سواد سلامت در میان مردان است. بسیاری از آنان نسبت به علائم هشداردهنده بیماری‌ها، از جمله برخی سرطان‌ها، آگاهی کافی ندارند و در نتیجه تشخیص و مراجعه برای درمان با تأخیر صورت می‌گیرد.

عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی با تأکید بر اهمیت سلامت روان مردان گفت: مردان بیش از گذشته در معرض پیامدهای ناشی از انزوای اجتماعی قرار دارند. موضوعی که می‌تواند سلامت روان و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، سلامت روان مردان هنوز آن‌گونه که شایسته است در سیاست‌گذاری‌ها و حتی در میان برخی متخصصان حوزه سلامت مورد توجه قرار نگرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی رفتارهای پرخطر مانند مصرف دخانیات، نوشیدنی‌های الکلی، استفاده از رژیم‌های غذایی پرچرب و همچنین بی‌توجهی به معاینات دوره‌ای و غربالگری بیماری‌ها، از عوامل مهم تهدیدکننده سلامت مردان به شمار می‌رود و اصلاح سبک زندگی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت این گروه ایفا کند.

کد مطلب 6855168
حبیب احسنی پور

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