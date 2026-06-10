به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته سلامت مردان (۱۹ تا ۲۵ خرداد)، سید جلیل حسینی، عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات سلامت مردان، به چالش‌های پیش روی سلامت مردان پرداخت.

وی با اشاره به وضعیت سلامت مردان در کشور، اظهار داشت: شاخص‌های سلامت مردان در بسیاری از زمینه‌ها نسبت به زنان وضعیت نامطلوب‌تری دارد. امید به زندگی مردان کمتر از زنان است و روند بیماری‌های مزمن در میان مردان، به‌ویژه در سنین سالمندی، رو به افزایش است و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده این چالش‌ها ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.

حسینی افزود: مردان در مقایسه با زنان کمتر از خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره‌ای استفاده می‌کنند و به دلیل شرایط محیطی و شغلی، بیشتر در معرض عوامل خطر قرار دارند. همچنین ویژگی‌های رفتاری، اجتماعی و شغلی موجب شده است که آنان بیش از زنان در معرض ابتلا به بیماری‌های واگیر و غیرواگیر باشند.

رئیس مرکز تحقیقات سلامت مردان ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم، پایین‌تر بودن سطح سواد سلامت در میان مردان است. بسیاری از آنان نسبت به علائم هشداردهنده بیماری‌ها، از جمله برخی سرطان‌ها، آگاهی کافی ندارند و در نتیجه تشخیص و مراجعه برای درمان با تأخیر صورت می‌گیرد.

عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی با تأکید بر اهمیت سلامت روان مردان گفت: مردان بیش از گذشته در معرض پیامدهای ناشی از انزوای اجتماعی قرار دارند. موضوعی که می‌تواند سلامت روان و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، سلامت روان مردان هنوز آن‌گونه که شایسته است در سیاست‌گذاری‌ها و حتی در میان برخی متخصصان حوزه سلامت مورد توجه قرار نگرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی رفتارهای پرخطر مانند مصرف دخانیات، نوشیدنی‌های الکلی، استفاده از رژیم‌های غذایی پرچرب و همچنین بی‌توجهی به معاینات دوره‌ای و غربالگری بیماری‌ها، از عوامل مهم تهدیدکننده سلامت مردان به شمار می‌رود و اصلاح سبک زندگی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت این گروه ایفا کند.