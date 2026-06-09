۳ تن ماهی قاچاق در ماهشهر توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حجت سفیدپوست اظهار کرد: در راستای تشدید کنترل‌های مرزی و مقابله با قاچاق سرمایه‌های ملی، مرزبانان پایگاه دریابانی ماهشهر با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری یک دستگاه خودروی نیسان یخچال‌دار حامل محموله آبزیان را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو مقدار سه تن ماهی فاقد هرگونه مدرک قانونی را کشف و در این ارتباط یک متهم را دستگیر کردند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را از کشور خارج و به دلالان کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل کنند که با هوشیاری دریابانان ناکام ماندند.

وی توضیح داد: مأموریت مرزبانان تنها به حراست از مرزها محدود نمی‌شود بلکه صیانت از سرمایه‌های ملی و ذخایر ارزشمند دریایی نیز از وظایف مهم این نیرو به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان ارزش ریالی این محموله کشف شده را بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.