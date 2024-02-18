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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۳۵

جانشین مرزبانی خوزستان:

۱۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماهشهر کشف شد

۱۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماهشهر کشف شد

ماهشهر - جانشین مرزبانی خوزستان از کشف ۲ انبار دپوی سوخت حاوی ۱۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در ماهشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور رضا عزیزی گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق مواد سوختی و در نتیجه ساعت‌ها کار اطلاعاتی مأموران پایگاه دریابانی ماهشهر موفق شدند ۲ انبار دپوی سوخت قاچاق را در این شهرستان شناسایی کنند و زیر نظر قرار دهند.

وی افزود: دریابانان ماهشهر پس از دریافت مجوز قانونی با اقدام به موقع وارد عمل شده و در بازرسی از ۲ انبار شناسایی شده ۱۱ هزار لیتر گازوئیل کشف و ضبط کردند.

سرهنگ عزیزی ادامه داد: قاچاقچیان اقدام به دپوی سوخت کرده تا در زمان مناسب بتوانند این سرمایه ملی را از طریق دریا و شناورهای صیادی از کشور خارج کنند که با هوشیاری مرزبانان خوزستان از عمل غیرقانونی خود بازماندند.

جانشین مرزبانی خوزستان بیان کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند و به همراه محموله کشف شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

کد مطلب 6030955

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