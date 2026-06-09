به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز سه‌شنبه در کارگروه زیربنایی لرستان، اظهار کرد: در این جلسه تأکید شد که پرونده‌های مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی باید قطعاً به دنبال ایجاد اشتغال باشند و باتوجه‌به نیاز مبرم استان لرستان به اشتغال‌زایی، با رویکردی مثبت و حمایتی، حدود ۱۷ پرونده مطرح و همگی با نظر موافق به تصویب رسید.

وی افزود: همچنین تأکید شد دستگاه‌هایی که اقدام به صدور موافقت اصولی می‌کنند، گزارش دقیقی از پرونده‌های تعیین تکلیف شده و مصوب پیشین ارائه دهند و مشخص کنند که این طرح‌ها تا چه میزان پیشرفت فیزیکی داشته و آیا به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند یا خیر.

معاون عمرانی استانداری لرستان در خصوص یکی از پرونده‌های مطرح‌شده در شهرستان دلفان، توضیح داد: این پرونده به دلیل وسعت پهنه و ارتباط آن با تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن، به جلسه آینده کارگروه موکول شد تا با حضور مسئولان شهرستان دلفان موردبررسی دقیق‌تر قرار گیرد.

مجیدی بر لزوم پاسخگویی به‌موقع دستگاه‌ها به استعلامات و حضور فعال و همراه با نظر مثبت در جلسات جهت بررسی هرچه بهتر پرونده‌ها تأکید کرد.