به گزارش خبرگزاری مهر، بابک امرایی در جلسه بررسی موضوعات حوزه بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان معمولان با حضور فرماندار، مدیرکل و معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ضمن گرامیداشت یاد تمام شهدا خصوصاً شهدای جنگ رمضان، اظهار داشت: مردم ما همواره با رشادت، غیرت و شجاعت به جهانیان ثابت کردند هیچ ابرقدرتی توان آسیب به ایران اسلامی را ندارد و در تمام سختی این مردم ایران هستند که سربلند از پیچ و خم‌ها عبور خواهند کرد.

وی افزود: ما مسئولان به‌عنوان خادمین مردم بایستی تمام توان خود را جهت برطرف‌کردن مشکلات و مطالبات خانواده معظم شهدا و ایثارگران به کار گیریم و هیچ عذری دراین‌خصوص پذیرفته شده نیست.

فرماندار معمولان تکریم شأن و سرکشی به خانواده شهدا و ایثارگران را از رسالت‌های اصلی برشمرد و افزود: برنامه‌ریزی لازم برای سرکشی، دلجویی و تکریم خانواده معظم شهدا با حضور تمام مسئولان و خادمین مردم انجام شود.

امرایی با اشاره به لزوم تجهیز اداره بنیاد شهید معمولان در راستای تسریع در روند خدمت‌رسانی به جامعه هدف، گفت: زیرساخت‌های اداری، تجهیزاتی، نیرو انسانی و تهیه ساختمان مناسب از موضوعات موردنیاز اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران معمولان است که می‌طلبد اقدام لازم دراین‌خصوص انجام شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه سهم شهرستان معمولان به‌صورت مستقل و ویژه دیده خواهد شد، قول مساعد جهت تأمین زیرساخت‌های موردنیاز از جمله تجهیزات، خودرو و ساختمان بنیاد شهید معمولان را داد.