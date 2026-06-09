به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، در وبینار سراسری معاونان فرهنگی و اجتماعی ادارات کل اوقاف استان‌ها با محوریت اجرای «طرح سوگواره بصیرت عاشورایی» بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بقاع متبرکه در ترویج فرهنگ عاشورا تأکید کرد.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار داشت: طرح سوگواره بصیرت عاشورایی بزرگ‌ترین عملیات فرهنگی سالانه سازمان اوقاف است و باید با رویکردی اثرگذار، مردمی و تربیتی در بقاع متبرکه سراسر کشور اجرا شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف افزود: بقاع متبرکه تنها محل برگزاری مراسم عزاداری نیستند، بلکه باید به پایگاه‌های جهاد تبیین، تربیت نسل جوان و نوجوان، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ خدمت‌رسانی تبدیل شوند.

حجت‌الاسلام عادل با اشاره به برنامه‌های شاخص این طرح گفت: همایش جهانی شیرخوارگان حسینی، اجتماع نوجوانان «احلی من العسل»، اجتماع بانوان «رهروان زینبی» و مراسم «به یاد علمدار» از جمله برنامه‌های محوری طرح بصیرت عاشورایی است که باید با محتوای غنی و مشارکت گسترده مردم برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه شیرخوارگان حسینی فرصت ارزشمندی برای تبیین نقش خانواده در تربیت نسل عاشورایی است و اجتماع احلی من العسل نیز باید زمینه‌ساز شناسایی، سازماندهی و توانمندسازی نوجوانان فعال فرهنگی در بقاع متبرکه باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف همچنین با تأکید بر نقش بانوان در تبیین معارف عاشورا اظهار داشت: اجتماع رهروان زینبی باید به بستری برای معرفی الگوی زن مسلمان، تقویت فعالیت‌های فرهنگی بانوان و گسترش جهاد تبیین در جامعه تبدیل شود.

حجت‌الاسلام عادل تصریح کرد: همان‌گونه که حضرت ابوالفضل العباس(ع) در مکتب عاشورا نماد وفاداری، بصیرت و استقامت بود، رهبر شهید انقلاب نیز در دوران مسئولیت خود با ایستادگی در برابر نظام سلطه و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، الگویی ماندگار از ولایت‌مداری و مجاهدت را به نمایش گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: در این مراسم علاوه بر بزرگداشت مقام رهبر شهید انقلاب، تبیین اندیشه‌ها، سیره مدیریتی، خدمات و دستاوردهای ایشان برای نسل جوان و نوجوان در دستور کار بقاع متبرکه قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام عادل در پایان بر ضرورت ثبت، مستندسازی و انعکاس رسانه‌ای برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: اجرای مطلوب برنامه‌ها در کنار ثبت دقیق عملکردها و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، زمینه معرفی هرچه بهتر خدمات فرهنگی بقاع متبرکه و گسترش فرهنگ ناب عاشورایی را فراهم خواهد کرد.