به گزارش خبرنگار مهر، ماه محرم و آغاز برپایی آئین های عزاداری در کشور فرا رسیده است و دوباره حرم خانه ایران در سوگ و ماتم عزای برترین خلق زمین جامعه عزا به تن می کند. سازمان اوقاف و امور خیریه که در بخش اعظمی از فعالیت های خود متولی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی زیادی در سراسر کشور هست نیز خود را برای این ماه آماده می کند. برنامه هایی که قرار است بقاع متبرکه را به پایگاهی برای فعالیت های معنوی، خدمت رسانی و متناسب با شرایط این روزهای کشور محلی برای انسجام ملی و بازتاب مقاومت و ایستادگی ملت ایران تبدیل کند. این سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت بیش از سه هزار بقعه متبرکه و امامزاده واجب‌التعظیم در سراسر کشور، مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های فرهنگی، قرآنی، اجتماعی و خدماتی را در قالب طرح‌های ملی اجرا می‌کند.

بر همین اساس رضا معممی مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف در گفتگو با مهر و در رابطه با برنامه های این سازمان در ایام محرم و صفر اعلام کرد: این برنامه ها در شش محور اصلی دنبال می‌شود؛ شامل «سوگواره بصیرت عاشورایی»، «شمیم حسینی»، «منادیان عاشورایی»، «قدم‌های آسمانی»، فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی و همچنین خدمات اجتماعی و اجرای نیات واقفان. این مجموعه، شبکه‌ای گسترده از بقاع متبرکه، هیئات مذهبی، مبلغان، خادمان و گروه‌های مردمی را در سراسر کشور فعال می‌کند.

وی به مهترین برنامه ها اشاره کرد و گفت: محوری‌ترین برنامه ما «سوگواره بصیرت عاشورایی» است که امسال در بیش از ۳۰۰۰ بقعه متبرکه برگزار می‌شود. در این طرح علاوه بر برگزاری مجالس عزاداری، سخنرانی‌های معرفتی، جلسات تبیینی، نماز جماعت، پاسخگویی به شبهات، خیمه‌های معرفت و برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود. هدف این است که عزاداری با معرفت، بصیرت و سبک زندگی حسینی همراه باشد.این طرح با رویکرد «زنجیره تربیتی خانواده، کودک، نوجوان، بانوان و خادمان اهل‌بیت(ع)» طراحی و اجرا می شود.

برنامه های تخصصی محرمی برای نوجوانان و بانوان

معممی از برخی برنامه های تخصصی در حوزه نوجوانان و بانوان یاد کرد و افزود: همایش «احلی من العسل» ویژه نوجوانان و دانش‌آموزان با محوریت شخصیت حضرت قاسم بن الحسن(ع) با محوریت آموزش و پرورش برگزار می‌شود که به ترویج روحیه ایثار، ولایت‌مداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌پردازد. همچنین اجتماع «رهروان زینبی» ویژه بانوان در بقاع متبرکه برگزار می‌شود که نقش زنان در نهضت عاشورا، جهاد تبیین و تربیت نسل مؤمن و انقلابی را مورد توجه قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: مقرر شد در اجتماع «احلی من العسل»، شناسایی و سازماندهی نوجوانان فعال فرهنگی در دستور کار قرار گیرد و بقاع متبرکه شاخص نسبت به تشکیل حلقه‌های «یاران قاسم» و استمرار ارتباط با نوجوانان در طول سال اقدام نمایند. در اجتماع «رهروان زینبی»، شبکه‌سازی بانوان فعال فرهنگی، قرآنی و اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت آنان در عرصه جهاد تبیین، تبلیغ دین و فعالیت‌های فرهنگی بقاع متبرکه مورد توجه قرار می گیرد.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف از برگزاری طرح «شمیم حسینی» خبر داد و گفت: طرح «شمیم حسینی» یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی سازمان اوقاف است. در این طرح، از محل نیات واقفان و موقوفات مرتبط، از هیئات مذهبی، مساجد و مجالس عزاداری پشتیبانی می‌شود. کمک‌های نقدی و غیرنقدی، تجهیزات مورد نیاز و امکانات برگزاری مراسم در اختیار هیئات قرار می‌گیرد و هر سال هزاران هیئت مذهبی به ویژه هیئات شاخص از این ظرفیت بهره‌مند می‌شوند.

وی همچنین در خصوص طرح «بیاد علمدار» توضیحاتی ارائه کرد و افزود: برنامه «به یاد علمدار» با محوریت بزرگداشت و تبیین سیره، اندیشه و مجاهدت‌های قائد شهید انقلاب اسلامی از اردی بهشت ماه برگزار شده و تا چلهم تدفین رهبر شهید برای تبیین ابعاد وحودی قائد شهید ادامه خواهد داشت قالب برنامه «به یاد علمدار»، نمایشگاه‌های موضوعی، نشست‌های روایتگری، شب‌های شعر و خاطره، پویش «عهد با علمدار»، جمع‌آوری خاطرات مردمی و برنامه‌های ویژه نوجوانان و بانوان در بقاع متبرکه برگزار است.

معممی از برگزاری همایش های «منادیان عاشورایی» خبر داد و بیان کرد: پیش از آغاز محرم، همایش‌های «منادیان عاشورایی» در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود. در این برنامه، وعاظ، مداحان، مدیران بقاع متبرکه و فعالان فرهنگی گردهم می‌آیند تا نسبت به مسائل محتوایی، فرهنگی و اجتماعی محرم هماهنگی‌های لازم انجام شود. این همایش‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت برنامه‌های تبلیغی و ترویجی دارند.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف یکی از مهمترین برنامه های این سازمان را تمرکز و توجه بر انس با قرآن دانست و اظهار داشت: ما معتقدیم عاشورا بدون قرآن قابل فهم نیست. به همین دلیل، محافل انس با قرآن، کرسی‌های تلاوت، جلسات تدبر، مسابقات و پویش‌های قرآنی در سراسر کشور برگزار می‌شود. تلاش می‌کنیم پیوند میان نهضت عاشورا و معارف قرآن کریم بیش از پیش برای مردم تبیین شود.

پیوند عزاداری با خدمت اجتماعی

معممی یکی از رویکردهای مهم سازمان اوقاف، پیوند عزاداری با خدمت اجتماعی دانست و به اقدامات سازمان در حوزه خدمات اجتماعی اشاره کرد و گفت: برنامه‌هایی نظیر «هر هیئت یک خدمت»، «نذر خون»، «نذر کتاب»، «نذر وقف»، اطعام حسینی، کمک‌های مؤمنانه، حمایت از جبهه مقاومت و آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در همین چارچوب اجرا می‌شود.

وی هدف از این برنامه ها را نهادینه سازی فرهنگ حسینی در متن زندگی مردم و در قالب مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و گفت: در ماه صفر، طرح «قدم‌های آسمانی» با محوریت خدمت‌رسانی به زائران اربعین اجرا می‌شود. در این چارچوب، حدود ۳۵۰ موکب وابسته به سازمان اوقاف و موقوفات در داخل کشور و مسیرهای منتهی به عراق فعالیت می‌کنند. اسکان، تغذیه، خدمات فرهنگی، پشتیبانی از مواکب مردمی، اعزام مبلغ، خدمات رفاهی و رسیدگی به مسائل و نیازهای مواکب از مهم‌ترین محورهای این طرح است. همچنین بسیاری از بقاع متبرکه به پایگاه خدمت‌رسانی به زائران اربعین تبدیل می‌شوند.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف با تاکید بر نقش بقاع متبرکه در این برنامه ها افزود: نگاه سازمان اوقاف این است که بقاع متبرکه تنها محل برگزاری مراسم نباشند، بلکه به کانون‌های فعال اجتماعی، فرهنگی و مردمی تبدیل شوند. در همین راستا، طی سال‌های اخیر بر سیاست «از صحن تا صف» تأکید کرده‌ایم؛ یعنی فعالیت‌های مذهبی باید از محدوده بقاع فراتر رفته و در متن جامعه حضور پیدا کند.

هزار بقاع متبرکه پایگاهی برای تجمعات شبانه مردمی

وی از نقش فعال بقاع متبرکه در برگزاری تجمعات شبانه مردم در طول ماه های اخیر یاد کرد و گفت: در پی تأکیدات مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ایی بر تقویت وحدت ملی، امیدآفرینی و حفظ روحیه مقاومت، بیش از هزار بقعه متبرکه در سراسر کشور به پایگاه برگزاری تجمعات شبانه مردمی تبدیل شدند. در این برنامه‌ها محافل قرآنی، دعا، یادبود شهدا، برنامه‌های بصیرتی و اجتماعات با شکوه مردمی با حضور خانواده‌ها در حال برگزاری است. استقبال گسترده مردم نشان داد که امامزادگان و بقاع متبرکه همچنان از مهم‌ترین کانون‌های اعتماد عمومی، آرامش معنوی و انسجام اجتماعی در کشور هستند.