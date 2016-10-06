سوگواره بصیرت عاشورایی در۵۵بقعه متبرکه خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اوقاف خراسان جنوبی حجت‌الاسلام محسن مومنی‌مقدم امروز، گفت: اساس رسالت و ماموریت اوقاف و امور خیریه در برگزاری مراسم عزاداری، ترویج قرآن و معارف اسلامی بر اساس نیات واقفان در بقاع متبرکه و معرفی امامزادگان استان است.

وی افزود: در ۵۵ بقعه متبرکه و امامزاده در تمامی شهرستان‌های استان سوگواره بصیرت عاشورایی برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی، سیاه‌پوش کردن تمامی بقاع و اماکن متبرکه، موقوفات و ادارات اوقاف، برپایی همایش «رهروان زینبی»، مراسم «احلی من العسل»، شیرخوارگان حسینی، تعزیه‌خوانی، اطعام، برپایی مراسم لبیک یا حسین(ع) و سوگواره ۳ ساله اباعبدالله را از برنامه‌های سوگواره بصیرت عاشورایی برشمرد.

مومنی ادامه داد: مراسم «احلی من العسل»، ویژه نونهالان و نوجوان همزمان با هفتم محرم در امامزادگان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: همایش بزرگ «رهروان زینبی» از دیگر برنامه‌های اجرایی این ایام است که در روز ۱۲ محرم در استان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی، ویژه برنامه خیمه معرفت، توزیع کتاب، سخنرانی مذهبی و برپایی زیارت عاشورا در بقاع متبرکه را از دیگر برنامه‌های این سوگواره برشمرد.

مومنی تصریح کرد: امسال خیمه‌های معرفت در شهرستان‌های استان نیز اجرا می‌شود که پاسخگوی سوالات شرعی مردم است.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح بصیرت عاشورایی، ۴۵ مبلغ در امامزادگان شاخص استان مستقر شدند، اظهارکرد: از این تعداد ۲۵ مبلغ غیر بومی هستند.