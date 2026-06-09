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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

کاشت ۱۶۸ نهال به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در سیریک

کاشت ۱۶۸ نهال به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در سیریک

سیریک - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سیریک گفت: به مناسبت هفته جهانی محیط زیست، ۱۶۸ اصله نهال به یاد دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب در پارک بانوان شهر بندر سیریک غرس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش نیک طبع بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم کاشت درختان، اظهارکرد: به مناسبت هفته محیط زیست، ۱۶۸ اصله نهال به یاد تک‌تک شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با حضور حجت الاسلام والمسلمین سالاری امام جمعه شهرستان سیریک و اعضای شورای اداری شهرستان، در پارک بانوان شهر بندرسیریک غرس شد، تا نمادی از حیات جاویدان و تداومِ راه پرافتخار این عزیزان در حافظه تاریخی منطقه باقی بماند.

نیک طبع، با بیان اینکه شهدا سرمایه‌های بی بدیل ایران اسلامی هستند، بیان کرد: کاشت نهال به یاد شهدا، پیوند عمیق میان نسل امروز و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است، و وقتی درختی به نام یک شهید غرس می‌شود، در واقع تعهدی برای حفاظت از نهالِ آزادی و استقلالی است که خون این شهیدان پای آن ریخته شده است.

وی با تأکید بر لزوم انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل‌های جدید، افزود: مدرسه شجره طیبه میناب، نمادی از مظلومیت و در عین حال شجاعت فرزندان این مرز و بوم است، و پیوند زدن یاد این شهدا با طبیعت، فرصتی است تا با یادآوری ایثارگری‌ها، روحیه امید و پایداری را در جامعه تقویت کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان سیریک در پایان سخنان خود،بیان کرد: این برنامه با مشارکت شهرداری بندرسیریک، اداره حفاظت محیط زیست، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت فنی مهندسی شیوا مشعل صداقت با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و حفاظت از محیط زیست برگزار شد.

کد مطلب 6855265

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