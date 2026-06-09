کاشت ۱۶۸ نهال به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در سیریک

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش نیک طبع بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم کاشت درختان، اظهارکرد: به مناسبت هفته محیط زیست، ۱۶۸ اصله نهال به یاد تکتک شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با حضور حجت الاسلام والمسلمین سالاری امام جمعه شهرستان سیریک و اعضای شورای اداری شهرستان، در پارک بانوان شهر بندرسیریک غرس شد، تا نمادی از حیات جاویدان و تداومِ راه پرافتخار این عزیزان در حافظه تاریخی منطقه باقی بماند.
نیک طبع، با بیان اینکه شهدا سرمایههای بی بدیل ایران اسلامی هستند، بیان کرد: کاشت نهال به یاد شهدا، پیوند عمیق میان نسل امروز و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است، و وقتی درختی به نام یک شهید غرس میشود، در واقع تعهدی برای حفاظت از نهالِ آزادی و استقلالی است که خون این شهیدان پای آن ریخته شده است.
وی با تأکید بر لزوم انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسلهای جدید، افزود: مدرسه شجره طیبه میناب، نمادی از مظلومیت و در عین حال شجاعت فرزندان این مرز و بوم است، و پیوند زدن یاد این شهدا با طبیعت، فرصتی است تا با یادآوری ایثارگریها، روحیه امید و پایداری را در جامعه تقویت کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان سیریک در پایان سخنان خود،بیان کرد: این برنامه با مشارکت شهرداری بندرسیریک، اداره حفاظت محیط زیست، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت فنی مهندسی شیوا مشعل صداقت با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و حفاظت از محیط زیست برگزار شد.
نظر شما