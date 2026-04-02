پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت گرامیداشت روز طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه ، وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت ۱۳ فروردین روز طبیعت، گفت: طبیعت زیبا و غنی ایران نماد امید و زندگی و شجره طیبه است و برای حفاطت و گسترش ابادانی ایران عزمی ملی ایجاد خواهیم کرد.

متن پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت روز طبیعت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نوروز و بهار، آغاز دوباره زندگی و امید است، طبیعت با رویشی مجدد، روزگاری تازه و پرطراوت را نوید می‌دهد، و این دوباره زنده شدن و دوباره ایستادن به ما یادآور می‌شود که در آیات و موهبت‌های خدا تدبر بیشتر کنیم.



«روز طبیعت» که نشان از اهمیت و جایگاه منابع‌طبیعی و محیط زیست نزد ایرانیان باستان دارد و بارها در منابع دینی هم به مراقبت از آن تاکید و توصیه شده است، روزی است که ایرانیان برای قدردانی از طبیعت به دامان سرسبز و پرطراوت محیط زیست خود می ‌روند و برای این نعمت‌های الهی به درگاه خداوند کریم، شکرگزاری می‌کنند.



امسال روز طبیعت را در حالی گرامی می‌داریم که دشمن به خانه و سرزمین ما تجاوز کرده است و جمعی از فرماندهان و سربازان دلیر و شهروندان بی‌گناه و همچنین رهبر عزیزمان را که همواره بر حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی تأکید داشتند به شهادت رسانده است.

«کاشت نهال» از مهمترین تاکیدات رهبر شهیدمان برای گسترش آبادانی ایران است و این سیره ایشان سرلوحه کار همه ماست و رهبر معظم انقلاب نیز بر تداوم «کار پسندیده کاشت نهال و حرکت به سوی گسترش آبادانی و ساختن آینده درخشان ایران» تاکید ویژه فرمودند.

با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای ایران اسلامی به ویژه شهدای عزیزمان در جنگ تحمیلی سوم، در کنار آحاد ملت در روستاها و شهرها در سراسر کشور، برای «کاشت درخت و مراقبت‌های بعدی» در عزمی ملی به یاد قهرمانان سرزمین عزیزمان «نهال امید» غرس و از طبیعت زیبا و غنی ایران که نمادی از «شجره طیبه» است، محفاظت خواهیم کرد.