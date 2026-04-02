۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت گرامیداشت روز طبیعت

وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت گرامیداشت روز طبیعت طی پیامی گفت، ایران «شجره طیبه» است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه ، وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت ۱۳ فروردین روز طبیعت، گفت: طبیعت زیبا و غنی ایران نماد امید و زندگی و شجره طیبه است و برای حفاطت و گسترش ابادانی ایران عزمی ملی ایجاد خواهیم کرد.

متن پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت روز طبیعت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نوروز و بهار، آغاز دوباره زندگی و امید است، طبیعت با رویشی مجدد، روزگاری تازه و پرطراوت را نوید می‌دهد، و این دوباره زنده شدن و دوباره ایستادن به ما یادآور می‌شود که در آیات و موهبت‌های خدا تدبر بیشتر کنیم.

«روز طبیعت» که نشان از اهمیت و جایگاه منابع‌طبیعی و محیط زیست نزد ایرانیان باستان دارد و بارها در منابع دینی هم به مراقبت از آن تاکید و توصیه شده است، روزی است که ایرانیان برای قدردانی از طبیعت به دامان سرسبز و پرطراوت محیط زیست خود می ‌روند و برای این نعمت‌های الهی به درگاه خداوند کریم، شکرگزاری می‌کنند.

امسال روز طبیعت را در حالی گرامی می‌داریم که دشمن به خانه و سرزمین ما تجاوز کرده است و جمعی از فرماندهان و سربازان دلیر و شهروندان بی‌گناه و همچنین رهبر عزیزمان را که همواره بر حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی تأکید داشتند به شهادت رسانده است.

«کاشت نهال» از مهمترین تاکیدات رهبر شهیدمان برای گسترش آبادانی ایران است و این سیره ایشان سرلوحه کار همه ماست و رهبر معظم انقلاب نیز بر تداوم «کار پسندیده کاشت نهال و حرکت به سوی گسترش آبادانی و ساختن آینده درخشان ایران» تاکید ویژه فرمودند.

با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای ایران اسلامی به ویژه شهدای عزیزمان در جنگ تحمیلی سوم، در کنار آحاد ملت در روستاها و شهرها در سراسر کشور، برای «کاشت درخت و مراقبت‌های بعدی» در عزمی ملی به یاد قهرمانان سرزمین عزیزمان «نهال امید» غرس و از طبیعت زیبا و غنی ایران که نمادی از «شجره طیبه» است، محفاظت خواهیم کرد.

کد مطلب 6789678
فاطمه امیر احمدی

