به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه فرماندهی انتظامی شهرستان قشم، آمده است: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هدف صیانت از امنیت عمومی و فضای مجازی کشور، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قشم با بهره‌گیری از اقدامات فنی و رصد دقیق اطلاعاتی، از ورود و دپوی تجهیزات غیرمجاز ارتباطی در یکی از مناطق روستایی جزیره مطلع شدند.

مأموران پس از تکمیل تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارش‌های دریافتی، با اخذ دستور قضایی و در قالب یک تیم عملیاتی منسجم، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی دقیق از محل مذکور، ۱۵ دستگاه گیرنده ماهواره‌ای استارلینک که به‌صورت قاچاق وارد کشور شده بود، کشف و ضبط شد.

ارزش ریالی این محموله قاچاق توسط کارشناسان اقتصادی حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است و در این رابطه بک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده قضایی جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام مقتضی به مرجع قضایی معرفی شد.